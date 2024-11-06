06 ноября 2024

Пермяки пожаловались на реагенты, которые уничтожают деревья вдоль дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы Перми посыпают противогололедным средством
Улицы Перми посыпают противогололедным средством Фото:

В Перми избыток противогололедных реагентов наносит вред деревьям, высаженным вдоль дорог. На это обратили внимание обеспокоенные горожане.

«Избыток реагентов на тротуаре по улице Островского, 32а. Обратите внимание, одна липа тут уже погибла», — указано в обращении на портале «Управляем вместе». Примерно такая же картина наблюдается на Компросе и улице Тимирязева, отмечают пермяки.

На сайте размещена информация, что сигнал принят к рассмотрению. Ответ на обращение власти пообещали дать в ближайшее время. URA.RU продолжит следить за развитием ситуации.

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В Перми избыток противогололедных реагентов наносит вред деревьям, высаженным вдоль дорог. На это обратили внимание обеспокоенные горожане. «Избыток реагентов на тротуаре по улице Островского, 32а. Обратите внимание, одна липа тут уже погибла», — указано в обращении на портале «Управляем вместе». Примерно такая же картина наблюдается на Компросе и улице Тимирязева, отмечают пермяки. На сайте размещена информация, что сигнал принят к рассмотрению. Ответ на обращение власти пообещали дать в ближайшее время. URA.RU продолжит следить за развитием ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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