Пермяки пожаловались на реагенты, которые уничтожают деревья вдоль дорог

Улицы Перми посыпают противогололедным средством
В Перми избыток противогололедных реагентов наносит вред деревьям, высаженным вдоль дорог. На это обратили внимание обеспокоенные горожане.
«Избыток реагентов на тротуаре по улице Островского, 32а. Обратите внимание, одна липа тут уже погибла», — указано в обращении на портале «Управляем вместе». Примерно такая же картина наблюдается на Компросе и улице Тимирязева, отмечают пермяки.
На сайте размещена информация, что сигнал принят к рассмотрению. Ответ на обращение власти пообещали дать в ближайшее время. URA.RU продолжит следить за развитием ситуации.
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