Российский разведчик в одиночку спас 17 тяжело раненных товарищей

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Российский санинструктор самостоятельно помог 17 раненным бойцам эвакуироваться из Курахово, они выжили
Российский санинструктор самостоятельно помог 17 раненным бойцам эвакуироваться из Курахово, они выжили Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Санитарный инструктор разведроты с позывным Тайт сообщил, что во время наступления штурмовых бригад под Курахово весной 2024 года он с передовой в одиночку эвакуировал бойцов. Так, за сутки ему удалось вытащить 17 тяжело раненных военных.

«Все выжили. Сложность тогда была в том, что до точки эвакуации — пешком почти пять километров, в том числе через болото. На тележке до болота, дальше перекладывал на носилки», — заявил Тайт. Его слова передает РИА Новости. 

Санинструктор отметил, что ему было сложно идти через болото с раненными бойцами. Однако в этой ситуации помогло то, что все маршруты были тщательно изучены и спланированы заранее. 

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. В результате этого ВСУ потеряли до 800 военных, передает «Национальная служба новостей». 

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Санитарный инструктор разведроты с позывным Тайт сообщил, что во время наступления штурмовых бригад под Курахово весной 2024 года он с передовой в одиночку эвакуировал бойцов. Так, за сутки ему удалось вытащить 17 тяжело раненных военных. «Все выжили. Сложность тогда была в том, что до точки эвакуации — пешком почти пять километров, в том числе через болото. На тележке до болота, дальше перекладывал на носилки», — заявил Тайт. Его слова передает РИА Новости.  Санинструктор отметил, что ему было сложно идти через болото с раненными бойцами. Однако в этой ситуации помогло то, что все маршруты были тщательно изучены и спланированы заранее.  Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. В результате этого ВСУ потеряли до 800 военных, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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