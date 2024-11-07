Российский разведчик в одиночку спас 17 тяжело раненных товарищей

Санитарный инструктор разведроты с позывным Тайт сообщил, что во время наступления штурмовых бригад под Курахово весной 2024 года он с передовой в одиночку эвакуировал бойцов. Так, за сутки ему удалось вытащить 17 тяжело раненных военных.
«Все выжили. Сложность тогда была в том, что до точки эвакуации — пешком почти пять километров, в том числе через болото. На тележке до болота, дальше перекладывал на носилки», — заявил Тайт. Его слова передает РИА Новости.
Санинструктор отметил, что ему было сложно идти через болото с раненными бойцами. Однако в этой ситуации помогло то, что все маршруты были тщательно изучены и спланированы заранее.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Кураховка в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. В результате этого ВСУ потеряли до 800 военных, передает «Национальная служба новостей».
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