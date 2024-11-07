Назван овощ, который помогает в лечении агрессивного рака

Ученые из Университета Темпл: перец чили помогает бороться с мезотелиомой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В перце чили содержится полезный компонент капсаицин
В перце чили содержится полезный компонент капсаицин Фото:

Капсаицин, содержащийся в перцах чили, может быть использован для создания новых медицинских препаратов для борьбы с мезотелиомой — видом рака, который сложно лечить. К такому заключению пришли исследователи из Университета Темпл в США. 

«В ходе исследования было установлено, что применение капсаицина к различным клеточным линиям мезотелиомы подавляет биологические процессы, связанные с развитием опухоли, что приводит к замедлению ее роста. Кроме того, было выявлено, что капсаицин влияет на клетки мезотелиомы, устойчивые к цисплатину — препарату, используемому в химиотерапии, что может помочь в улучшении эффективности лечения, — передает результаты исследования „Ридус“.

Мезотелиома отличается высокой агрессивностью и низкими показателями выживаемости, а варианты лечения при данном заболевании ограничены. Ранее консультант Института рака Раджива Ганди, доктор Санни Малик заявил, что йога помогает в лечении пациентов с онкологическими заболеваниями. Она способствует снижению усталости, замедлению роста опухолей и минимизации побочных эффектов терапии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Капсаицин, содержащийся в перцах чили, может быть использован для создания новых медицинских препаратов для борьбы с мезотелиомой — видом рака, который сложно лечить. К такому заключению пришли исследователи из Университета Темпл в США.  «В ходе исследования было установлено, что применение капсаицина к различным клеточным линиям мезотелиомы подавляет биологические процессы, связанные с развитием опухоли, что приводит к замедлению ее роста. Кроме того, было выявлено, что капсаицин влияет на клетки мезотелиомы, устойчивые к цисплатину — препарату, используемому в химиотерапии, что может помочь в улучшении эффективности лечения, — передает результаты исследования „Ридус“. Мезотелиома отличается высокой агрессивностью и низкими показателями выживаемости, а варианты лечения при данном заболевании ограничены. Ранее консультант Института рака Раджива Ганди, доктор Санни Малик заявил, что йога помогает в лечении пациентов с онкологическими заболеваниями. Она способствует снижению усталости, замедлению роста опухолей и минимизации побочных эффектов терапии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...