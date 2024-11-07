Назван овощ, который помогает в лечении агрессивного рака

Капсаицин, содержащийся в перцах чили, может быть использован для создания новых медицинских препаратов для борьбы с мезотелиомой — видом рака, который сложно лечить. К такому заключению пришли исследователи из Университета Темпл в США.
«В ходе исследования было установлено, что применение капсаицина к различным клеточным линиям мезотелиомы подавляет биологические процессы, связанные с развитием опухоли, что приводит к замедлению ее роста. Кроме того, было выявлено, что капсаицин влияет на клетки мезотелиомы, устойчивые к цисплатину — препарату, используемому в химиотерапии, что может помочь в улучшении эффективности лечения, — передает результаты исследования „Ридус“.
Мезотелиома отличается высокой агрессивностью и низкими показателями выживаемости, а варианты лечения при данном заболевании ограничены. Ранее консультант Института рака Раджива Ганди, доктор Санни Малик заявил, что йога помогает в лечении пациентов с онкологическими заболеваниями. Она способствует снижению усталости, замедлению роста опухолей и минимизации побочных эффектов терапии.
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