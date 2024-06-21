Ученые из Индии выявили неожиданный эффект йоги в лечении рака

Moneycontrol: йога уменьшает тревожность и депрессию у онкобольных
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Йога может эффективно бороться с усталостью, связанной с раком, рассказал Санни Малик
Йога может эффективно бороться с усталостью, связанной с раком, рассказал Санни Малик Фото:

Йога может положительно повлиять на лечение онкобольных. Она может помочь в борьбе с усталостью, а также влиять на рост опухолей и уменьшение побочных эффектов при лечении. Об этом заявил консультант отделения анестезиологии, интенсивной терапии и обезболивания Института рака и исследовательского центра Раджива Ганди, доктор Санни Малик.

«Йога может эффективно бороться с усталостью, связанной с раком, улучшать качество сна, повышать гибкость и уменьшать симптомы тревоги и депрессии. Она может играть роль в подавлении роста опухолей и уменьшении побочных эффектов, связанных с лечением», — сказал Малик изданию Moneycontrol. Он добавил, что недавние исследования подчеркнули потенциал йоги в уменьшении рецидивов и метастазов рака. 

По словам Малика, йога приносит пользу в различных аспектах лечения рака, включая послеоперационное восстановление, лечение периферической невропатии, вызванной химиотерапией, и улучшение общего самочувствия людей, перенесших рак. Введение йоги в учреждениях дает возможность еще больше улучшить качество жизни и эмоциональное благополучие людей, проходящих лечение, заключил он. 

Ранее URA.RU писало о симптомах рака кишечника, обнаружение которых спасет жизнь. Доктор Дебора Ли из британской онлайн-клиники Dr Fox Pharmacy поделилась, что обнаружение рака кишечника на ранней стадии значительно увеличивает шансы на успешное лечение. По ее словам, симптомы обычно проявляются на третьей и четвертой стадии, включая кровь в кале и боль внизу живота. 

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Йога может положительно повлиять на лечение онкобольных. Она может помочь в борьбе с усталостью, а также влиять на рост опухолей и уменьшение побочных эффектов при лечении. Об этом заявил консультант отделения анестезиологии, интенсивной терапии и обезболивания Института рака и исследовательского центра Раджива Ганди, доктор Санни Малик. «Йога может эффективно бороться с усталостью, связанной с раком, улучшать качество сна, повышать гибкость и уменьшать симптомы тревоги и депрессии. Она может играть роль в подавлении роста опухолей и уменьшении побочных эффектов, связанных с лечением», — сказал Малик изданию Moneycontrol. Он добавил, что недавние исследования подчеркнули потенциал йоги в уменьшении рецидивов и метастазов рака.  По словам Малика, йога приносит пользу в различных аспектах лечения рака, включая послеоперационное восстановление, лечение периферической невропатии, вызванной химиотерапией, и улучшение общего самочувствия людей, перенесших рак. Введение йоги в учреждениях дает возможность еще больше улучшить качество жизни и эмоциональное благополучие людей, проходящих лечение, заключил он.  Ранее URA.RU писало о симптомах рака кишечника, обнаружение которых спасет жизнь. Доктор Дебора Ли из британской онлайн-клиники Dr Fox Pharmacy поделилась, что обнаружение рака кишечника на ранней стадии значительно увеличивает шансы на успешное лечение. По ее словам, симптомы обычно проявляются на третьей и четвертой стадии, включая кровь в кале и боль внизу живота. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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