Ученые из Индии выявили неожиданный эффект йоги в лечении рака

Йога может положительно повлиять на лечение онкобольных. Она может помочь в борьбе с усталостью, а также влиять на рост опухолей и уменьшение побочных эффектов при лечении. Об этом заявил консультант отделения анестезиологии, интенсивной терапии и обезболивания Института рака и исследовательского центра Раджива Ганди, доктор Санни Малик.
«Йога может эффективно бороться с усталостью, связанной с раком, улучшать качество сна, повышать гибкость и уменьшать симптомы тревоги и депрессии. Она может играть роль в подавлении роста опухолей и уменьшении побочных эффектов, связанных с лечением», — сказал Малик изданию Moneycontrol. Он добавил, что недавние исследования подчеркнули потенциал йоги в уменьшении рецидивов и метастазов рака.
По словам Малика, йога приносит пользу в различных аспектах лечения рака, включая послеоперационное восстановление, лечение периферической невропатии, вызванной химиотерапией, и улучшение общего самочувствия людей, перенесших рак. Введение йоги в учреждениях дает возможность еще больше улучшить качество жизни и эмоциональное благополучие людей, проходящих лечение, заключил он.
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