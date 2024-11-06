06 ноября 2024

Суд обязал отремонтировать дорогу в челябинском поселке. Видео

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Алексей Текслер осмотрел дороги и объекты дорожной инфраструктуры, на которых велись работы в 2020 году. Челябинск , ремонт дороги, ограждение, дорога
За ремонтом дороги установлен контроль Фото:

Прокуратура Челябинской области выиграла суд по приведению дороги возле поселка Наследницкий Брединского района в нормативное состояние. Из-за ям здесь регулярно случались аварии, в том числе смертельные, сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий

«Прокуратура выиграла суд по обращению Народного фронта о приведении дороги в Брединском районе в нормативное состояние. Теперь местной администрации придется выполнить полноценный ремонт участка в районе поселка Наследницкий», — уточнил Рыжий.

Жители поселка сообщили, что из-за состояния дороги здесь регулярно случались аварии, В ДТП попадали мусоровозы, легковые автомобили и даже школьный автобус. Несколько аварий зарегистрировано с летальным исходом. В администрации района не желали брать ответственность за ремонт дороги, поэтому проблему пришлось решать через суд. Ремонт дороги поставлен на контроль прокуратуры и ОНФ.

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Прокуратура Челябинской области выиграла суд по приведению дороги возле поселка Наследницкий Брединского района в нормативное состояние. Из-за ям здесь регулярно случались аварии, в том числе смертельные, сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий «Прокуратура выиграла суд по обращению Народного фронта о приведении дороги в Брединском районе в нормативное состояние. Теперь местной администрации придется выполнить полноценный ремонт участка в районе поселка Наследницкий», — уточнил Рыжий. Жители поселка сообщили, что из-за состояния дороги здесь регулярно случались аварии, В ДТП попадали мусоровозы, легковые автомобили и даже школьный автобус. Несколько аварий зарегистрировано с летальным исходом. В администрации района не желали брать ответственность за ремонт дороги, поэтому проблему пришлось решать через суд. Ремонт дороги поставлен на контроль прокуратуры и ОНФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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