Прокуратура Челябинской области выиграла суд по приведению дороги возле поселка Наследницкий Брединского района в нормативное состояние. Из-за ям здесь регулярно случались аварии, в том числе смертельные, сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий
«Прокуратура выиграла суд по обращению Народного фронта о приведении дороги в Брединском районе в нормативное состояние. Теперь местной администрации придется выполнить полноценный ремонт участка в районе поселка Наследницкий», — уточнил Рыжий.
Жители поселка сообщили, что из-за состояния дороги здесь регулярно случались аварии, В ДТП попадали мусоровозы, легковые автомобили и даже школьный автобус. Несколько аварий зарегистрировано с летальным исходом. В администрации района не желали брать ответственность за ремонт дороги, поэтому проблему пришлось решать через суд. Ремонт дороги поставлен на контроль прокуратуры и ОНФ.
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