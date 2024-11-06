Суд обязал отремонтировать дорогу в челябинском поселке. Видео

07 ноября 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

За ремонтом дороги установлен контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Челябинской области выиграла суд по приведению дороги возле поселка Наследницкий Брединского района в нормативное состояние. Из-за ям здесь регулярно случались аварии, в том числе смертельные, сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий «Прокуратура выиграла суд по обращению Народного фронта о приведении дороги в Брединском районе в нормативное состояние. Теперь местной администрации придется выполнить полноценный ремонт участка в районе поселка Наследницкий», — уточнил Рыжий. Жители поселка сообщили, что из-за состояния дороги здесь регулярно случались аварии, В ДТП попадали мусоровозы, легковые автомобили и даже школьный автобус. Несколько аварий зарегистрировано с летальным исходом. В администрации района не желали брать ответственность за ремонт дороги, поэтому проблему пришлось решать через суд. Ремонт дороги поставлен на контроль прокуратуры и ОНФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Челябинской области выиграла суд по приведению дороги возле поселка Наследницкий Брединского района в нормативное состояние. Из-за ям здесь регулярно случались аварии, в том числе смертельные, сообщил руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий «Прокуратура выиграла суд по обращению Народного фронта о приведении дороги в Брединском районе в нормативное состояние. Теперь местной администрации придется выполнить полноценный ремонт участка в районе поселка Наследницкий», — уточнил Рыжий. Жители поселка сообщили, что из-за состояния дороги здесь регулярно случались аварии, В ДТП попадали мусоровозы, легковые автомобили и даже школьный автобус. Несколько аварий зарегистрировано с летальным исходом. В администрации района не желали брать ответственность за ремонт дороги, поэтому проблему пришлось решать через суд. Ремонт дороги поставлен на контроль прокуратуры и ОНФ.