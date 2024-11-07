Мосбиржа отложила старт торгов на неопределенное время

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Мосбиржа приостановила торги по неизвестным причинам Фото:

Московская биржа отложила старт торгов на Фондовом рынке по неизвестным причинам. Время их возобновления будет сообщено позже.

«Старт торгов на Фондовом рынке откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно», — говорится на официальном сайте Московской биржи.

Торги уже были приостановлены 14 августа. Причины подобного также не уточнялись.

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Московская биржа отложила старт торгов на Фондовом рынке по неизвестным причинам. Время их возобновления будет сообщено позже. «Старт торгов на Фондовом рынке откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно», — говорится на официальном сайте Московской биржи. Торги уже были приостановлены 14 августа. Причины подобного также не уточнялись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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