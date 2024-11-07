Мосбиржа отложила старт торгов на неопределенное время

Мосбиржа приостановила торги по неизвестным причинам
Московская биржа отложила старт торгов на Фондовом рынке по неизвестным причинам. Время их возобновления будет сообщено позже.
«Старт торгов на Фондовом рынке откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно», — говорится на
Торги уже были приостановлены 14 августа. Причины подобного также не уточнялись.
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