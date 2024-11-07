Экономика Мосбиржа отложила старт торгов на неопределенное время 07 ноября 2024 в 11:29 Размер текста - 17 + Мосбиржа приостановила торги по неизвестным причинам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Московская биржа отложила старт торгов на Фондовом рынке по неизвестным причинам. Время их возобновления будет сообщено позже. «Старт торгов на Фондовом рынке откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно», — говорится на официальном сайте Московской биржи. Торги уже были приостановлены 14 августа. Причины подобного также не уточнялись. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Московская биржа отложила старт торгов на Фондовом рынке по неизвестным причинам. Время их возобновления будет сообщено позже. «Старт торгов на Фондовом рынке откладывается. О начале торгов будет сообщено дополнительно», — говорится на официальном сайте Московской биржи. Торги уже были приостановлены 14 августа. Причины подобного также не уточнялись. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям