Оперный театр представит в Перми постановку, которой рукоплескала Европа

Пермский театр оперы и балета представит в городе концертное исполнение оперы «Дон Жуан». Постановкой, в которой партию Донны Анны поет прославленная солистка Надежда Павлова, ранее восхищались зрители Зальцбургского фестиваля в Австрии.
«Концертное исполнение оперы „Дон Жуан“. Исполняется на итальянском языке с русскими титрами. Дирижер Владимир Ткаченко», — указано в афише театра. Партию Донны Анны исполнит Надежда Павлова.
Ранее URA.RU рассказывало, что в конце июля публика Зальцбургского фестиваля в Австрии с восторгом приветствовала постановку «Дон Жуан» и Надежду Павлову, которая сыграла в ней. Дирижировал оркестром тогда худрук Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис. Критики назвали выступление Павловой настоящим событием в мире музыки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!