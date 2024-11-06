06 ноября 2024

Оперный театр представит в Перми постановку, которой рукоплескала Европа

Надежда Павлова споет в опере «Дон Жуан» на пермской сцене после Зальцбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Оперу «Дон Жуан» представит Пермский театр оперы и балета
Оперу «Дон Жуан» представит Пермский театр оперы и балета Фото:

Пермский театр оперы и балета представит в городе концертное исполнение оперы «Дон Жуан». Постановкой, в которой партию Донны Анны поет прославленная солистка Надежда Павлова, ранее восхищались зрители Зальцбургского фестиваля в Австрии.

«Концертное исполнение оперы „Дон Жуан“. Исполняется на итальянском языке с русскими титрами. Дирижер Владимир Ткаченко», — указано в афише театра. Партию Донны Анны исполнит Надежда Павлова.

Ранее URA.RU рассказывало, что в конце июля публика Зальцбургского фестиваля в Австрии с восторгом приветствовала постановку «Дон Жуан» и Надежду Павлову, которая сыграла в ней. Дирижировал оркестром тогда худрук Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис. Критики назвали выступление Павловой настоящим событием в мире музыки. 

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Пермский театр оперы и балета представит в городе концертное исполнение оперы «Дон Жуан». Постановкой, в которой партию Донны Анны поет прославленная солистка Надежда Павлова, ранее восхищались зрители Зальцбургского фестиваля в Австрии. «Концертное исполнение оперы „Дон Жуан“. Исполняется на итальянском языке с русскими титрами. Дирижер Владимир Ткаченко», — указано в афише театра. Партию Донны Анны исполнит Надежда Павлова. Ранее URA.RU рассказывало, что в конце июля публика Зальцбургского фестиваля в Австрии с восторгом приветствовала постановку «Дон Жуан» и Надежду Павлову, которая сыграла в ней. Дирижировал оркестром тогда худрук Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис. Критики назвали выступление Павловой настоящим событием в мире музыки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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