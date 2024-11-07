На Русском экономическом форуме в Челябинске предложили создавать интернаты для детей, которые в будущем приедут в Россию в качестве мигрантов. Такое предложение по видеоконференцсвязи озвучила старший научный сотрудник «Института востоковедения Российской академии наук» Наталья Космарская.
«В Киргизии работают три интерната для детей мигрантов. Они существуют полностью на деньги российского бюджета. Там дети занимаются по российским программам обучения, учат русский язык. Таких интернатов должно быть не три, а 33», — заявила Космарская.
Предложение прозвучало в ходе дискуссии «Управление миграцией: как получить плюсы без минусов». Участники обсудили актуальные вопросы миграционной политики вопросы учета, контроля и правового статуса иностранных работников, а также потребности экономики в кадрах и национальную безопасность.
Дискуссия состоялась 7 ноября, в первый день II Русского экономического форума (РЭФ). Первый день посвятили сессиям по инвестициям, роботизации и привлечению иностранных кадров. РЭФ пройдет в Челябинске до 9 ноября. В программе представлены практические сессии, дискуссии и практики. В форуме принимают участие представители федеральной и региональной власти, предприниматели, общественные и деловые объединения, ученые и эксперты.
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