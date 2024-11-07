Пермяки перестали интересоваться услугами проституток. Инфографика

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Чаше всего слово «проститутки» ищут жители Гайвы и Закамска
Чаше всего слово «проститутки» ищут жители Гайвы и Закамска Фото:

Жители Перми с января по октябрь 2024 года стали реже искать слово «проститутка» в интернете. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество запросов упало на 32,15%. Такие данные следуют из статистики сервиса «Яндекс Вордстат».

«С января по октябрь 2024 года количество запросов в интернете среди пермяков по тегу „проститутки“ упал почти на 23 тысячи, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Несмотря на это, в поиске стабильно мелькают четыре района: Кировский, Индустриальный и Орджоникидзевский», — сказано в «Яндекс Вордстате».

Уточняется, что количество запросов резко увеличивалось каждый год в июле, августе и декабре. При этом декабрь 2023 года побил все рекорды по количеству запросов. Слово «проститутки» тогда пермяки искали 189 тысяч раз.

В октябре 2023 года запросов было больше всего
В октябре 2023 года запросов было больше всего
Фото:

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Жители Перми с января по октябрь 2024 года стали реже искать слово «проститутка» в интернете. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество запросов упало на 32,15%. Такие данные следуют из статистики сервиса «Яндекс Вордстат». «С января по октябрь 2024 года количество запросов в интернете среди пермяков по тегу „проститутки“ упал почти на 23 тысячи, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Несмотря на это, в поиске стабильно мелькают четыре района: Кировский, Индустриальный и Орджоникидзевский», — сказано в «Яндекс Вордстате». Уточняется, что количество запросов резко увеличивалось каждый год в июле, августе и декабре. При этом декабрь 2023 года побил все рекорды по количеству запросов. Слово «проститутки» тогда пермяки искали 189 тысяч раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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