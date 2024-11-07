Жители Перми с января по октябрь 2024 года стали реже искать слово «проститутка» в интернете. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество запросов упало на 32,15%. Такие данные следуют из статистики сервиса «Яндекс Вордстат».
«С января по октябрь 2024 года количество запросов в интернете среди пермяков по тегу „проститутки“ упал почти на 23 тысячи, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Несмотря на это, в поиске стабильно мелькают четыре района: Кировский, Индустриальный и Орджоникидзевский», — сказано в «Яндекс Вордстате».
Уточняется, что количество запросов резко увеличивалось каждый год в июле, августе и декабре. При этом декабрь 2023 года побил все рекорды по количеству запросов. Слово «проститутки» тогда пермяки искали 189 тысяч раз.
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