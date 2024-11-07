В Геленджике жители массово отравились грибами из леса

В Геленджике зафиксировано массовое отравление грибами, пострадало более 10 человек, трое из которых находятся в реанимации. По данным telegram-каналов, люди ошибочно собрали ядовитые грибы, приняв их за рыжики и опята.
«Массовое отравление лесными рыжиками и опятами в Геленджике. Пострадало более 10 человек, трое из них в реанимации... Люди думали, что ели рыжики и опята. Оказалось, это их ядовитые двойники. Говорят: пришел сезон, собрали несколько корзинок в лесу, приготовили, съели. Затем стало хуже», — пишет telegram-канал Mash. Среди пострадавших есть беременная женщина и 77-летний пенсионер, у большинства отмечены симптомы почечной и печеночной недостаточности.
В настоящее время врачи предпринимают все возможные меры для стабилизации состояния пострадавших. Врачебное сообщество выражает обеспокоенность, так как в текущий сезон в лесах много людей, в том числе неопытных грибников, что увеличивает риск подобных инцидентов.
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