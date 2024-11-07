На Камчатке проснулся самый северный вулкан, который угрожает самолетам. Видео

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч
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Вулкан Шевилуч проснулся на Камчатке (фото из архива)
Вулкан Шевилуч проснулся на Камчатке (фото из архива) Фото:

Вулкан Шивелуч на Камчатке вечером 7 ноября совершил мощный пепловый выброс, достигший в высоту 11 километров, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). Вулкану присвоен красный код авиационной опасности.

«Поздно вечером 7 ноября вулкан Шивелуч напомнил о себе мощным пепловым выбросом... Столб пепла поднялся на высоту до 11 километров над уровнем моря, большое облако дрейфует к востоку-северо-востоку от вулкана», — пишет «Камчатка-информ» со ссылкой на  KVERT. 

По данным ученых, начало извержения произошло около 21:20 местного времени (12:20 по московскому времени). Извержение вулкана продолжается, и ученые предупреждают о возможности новых мощных выбросов пепла на высоту до 15 километров.

Вулкан Шивелуч, достигающий высоты 3,2 метра, является наиболее северным из действующих вулканов Камчатки. Расстояние от вулкана до города Петропавловск-Камчатский составляет примерно 450 километров. Поселок Ключи, находящийся в 50 километрах от подножия Шивелуча, является ближайшим населенным пунктом. Шивелуч относится к числу наиболее активных вулканов полуострова.

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Вулкан Шивелуч на Камчатке вечером 7 ноября совершил мощный пепловый выброс, достигший в высоту 11 километров, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT). Вулкану присвоен красный код авиационной опасности. «Поздно вечером 7 ноября вулкан Шивелуч напомнил о себе мощным пепловым выбросом... Столб пепла поднялся на высоту до 11 километров над уровнем моря, большое облако дрейфует к востоку-северо-востоку от вулкана», — пишет «Камчатка-информ» со ссылкой на  KVERT.  По данным ученых, начало извержения произошло около 21:20 местного времени (12:20 по московскому времени). Извержение вулкана продолжается, и ученые предупреждают о возможности новых мощных выбросов пепла на высоту до 15 километров. Вулкан Шивелуч, достигающий высоты 3,2 метра, является наиболее северным из действующих вулканов Камчатки. Расстояние от вулкана до города Петропавловск-Камчатский составляет примерно 450 километров. Поселок Ключи, находящийся в 50 километрах от подножия Шивелуча, является ближайшим населенным пунктом. Шивелуч относится к числу наиболее активных вулканов полуострова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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