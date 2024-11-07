Польша начнет ставить на границе с Белоруссией и РФ бетонные ежи

Польша начнет установку бетонных ежей на границе с Белоруссией и Россией в рамках проекта «Восточный щит», первые укрепления появятся на восточной границе страны в преддверии Дня независимости. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«В ближайшие дни — перед Днем независимости (11 ноября — прим.) — на нашей восточной границе с РФ и Белоруссией будут возведены первые укрепления в рамках „Восточного щита“, — заявил Косиняк-Камыш в эфире радио Zet. Министр уточнил, что в рамках данных мероприятий будет использованы железобетонные ежи и другие укрепления, затрудняющие мобильность войск. Он отметил, что в рамках проекта проводится подготовка местности и создание препятствий для обеспечения безопасности границы.
Ранее Совет министров Польши на выездном заседании в Белостоке утвердил решение о запуске «Национальной программы сдерживания и обороны — Восточный щит». На реализацию программы в период с 2024 по 2028 год будет выделено 10 миллиардов злотых, что эквивалентно 2,5 миллиардам долларов США. По информации из канцелярии премьер-министра Польши, целью данной инициативы является развертывание многоуровневой оборонной инфраструктуры на восточной границе НАТО в ответ на возможные угрозы со стороны Белоруссии и России.
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