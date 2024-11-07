Польша начнет ставить на границе с Белоруссией и РФ бетонные ежи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Польша в течение трех дней установит на границе -с Белоруссией и Россией первые укрепления
Польша в течение трех дней установит на границе -с Белоруссией и Россией первые укрепления Фото:

Польша начнет установку бетонных ежей на границе с Белоруссией и Россией в рамках проекта «Восточный щит», первые укрепления появятся на восточной границе страны в преддверии Дня независимости. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«В ближайшие дни — перед Днем независимости (11 ноября — прим.) — на нашей восточной границе с РФ и Белоруссией будут возведены первые укрепления в рамках „Восточного щита“, — заявил Косиняк-Камыш в эфире радио Zet. Министр уточнил, что в рамках данных мероприятий будет использованы железобетонные ежи и другие укрепления, затрудняющие мобильность войск. Он отметил, что в рамках проекта проводится подготовка местности и создание препятствий для обеспечения безопасности границы.

Ранее Совет министров Польши на выездном заседании в Белостоке утвердил решение о запуске «Национальной программы сдерживания и обороны — Восточный щит». На реализацию программы в период с 2024 по 2028 год будет выделено 10 миллиардов злотых, что эквивалентно 2,5 миллиардам долларов США. По информации из канцелярии премьер-министра Польши, целью данной инициативы является развертывание многоуровневой оборонной инфраструктуры на восточной границе НАТО в ответ на возможные угрозы со стороны Белоруссии и России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польша начнет установку бетонных ежей на границе с Белоруссией и Россией в рамках проекта «Восточный щит», первые укрепления появятся на восточной границе страны в преддверии Дня независимости. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. «В ближайшие дни — перед Днем независимости (11 ноября — прим.) — на нашей восточной границе с РФ и Белоруссией будут возведены первые укрепления в рамках „Восточного щита“, — заявил Косиняк-Камыш в эфире радио Zet. Министр уточнил, что в рамках данных мероприятий будет использованы железобетонные ежи и другие укрепления, затрудняющие мобильность войск. Он отметил, что в рамках проекта проводится подготовка местности и создание препятствий для обеспечения безопасности границы. Ранее Совет министров Польши на выездном заседании в Белостоке утвердил решение о запуске «Национальной программы сдерживания и обороны — Восточный щит». На реализацию программы в период с 2024 по 2028 год будет выделено 10 миллиардов злотых, что эквивалентно 2,5 миллиардам долларов США. По информации из канцелярии премьер-министра Польши, целью данной инициативы является развертывание многоуровневой оборонной инфраструктуры на восточной границе НАТО в ответ на возможные угрозы со стороны Белоруссии и России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...