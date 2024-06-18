В Польше хотят построить около 20 наблюдательных вышек на границе с РФ

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, наблюдательная вышка
Польша с осени 2024 года планирует построить на границе с РФ 19 наблюдательных вышек, заявил Круль Фото:

Польша на сухопутной границе с Россией планирует с осени 2024 года построить 19 наблюдательных вышек. Об этом сообщил глава польского Варминьско-Мазурского воеводства, которое граничит с Калининградской областью, Радослав Круль.

«Мы хотим, чтобы первые работы на восточной границе состоялись осенью», — передает радио «Ольштын» слова Круля. Он отметил, что будет построено 19 наблюдательных вышек. Их разместят на сухопутном участке границы с РФ, протяженность которой составляет 202 километра.

По словам главы Варминьско-Мазурского воеводства, стране нужно улучшить инфраструктуру вдоль российской границы. Также Польше следует защитить полосу вдоль границы, потому что она располагается в лесу.

Польша анонсировала запуск оборонной программы «Восточный щит», которая будет реализована в период с 2024 по 2028 года. На ее выполнение планируется выделить значительные средства в размере 10 миллиардов злотых, что эквивалентно примерно 2,5 миллиарда долларов.

Программа направлена на повышение обороноспособности приграничных территорий Польши и включает следующие элементы: подготовку к защите границы и создание системы обнаружения и предупреждения, что предусматривает формирование сети базовых станций. Также планируется развитие логистических узлов и сети бункеров или тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры, направленной на противодействие беспилотным системам.

Ранее польская сторона подняла в небо самолеты якобы из-за «активности» авиации России. Представители Оперативного командования Вооруженных сил Польши отметил, что из-за этого в юго-восточной части страны мог наблюдаться повышенный уровень шума. Однако никаких подтверждений активности российской авиации не поступало.

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Польша на сухопутной границе с Россией планирует с осени 2024 года построить 19 наблюдательных вышек. Об этом сообщил глава польского Варминьско-Мазурского воеводства, которое граничит с Калининградской областью, Радослав Круль. «Мы хотим, чтобы первые работы на восточной границе состоялись осенью», — передает радио «Ольштын» слова Круля. Он отметил, что будет построено 19 наблюдательных вышек. Их разместят на сухопутном участке границы с РФ, протяженность которой составляет 202 километра. По словам главы Варминьско-Мазурского воеводства, стране нужно улучшить инфраструктуру вдоль российской границы. Также Польше следует защитить полосу вдоль границы, потому что она располагается в лесу. Польша анонсировала запуск оборонной программы «Восточный щит», которая будет реализована в период с 2024 по 2028 года. На ее выполнение планируется выделить значительные средства в размере 10 миллиардов злотых, что эквивалентно примерно 2,5 миллиарда долларов. Программа направлена на повышение обороноспособности приграничных территорий Польши и включает следующие элементы: подготовку к защите границы и создание системы обнаружения и предупреждения, что предусматривает формирование сети базовых станций. Также планируется развитие логистических узлов и сети бункеров или тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры, направленной на противодействие беспилотным системам. Ранее польская сторона подняла в небо самолеты якобы из-за «активности» авиации России. Представители Оперативного командования Вооруженных сил Польши отметил, что из-за этого в юго-восточной части страны мог наблюдаться повышенный уровень шума. Однако никаких подтверждений активности российской авиации не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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