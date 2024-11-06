Глава Сургута назначил нового вице-мэра

Глава Сургута (ХМАО) Максим Слепов назначил своим заместителем Владимира Фризена. Информацию об этом опубликовал telegram-канал городской администрации.
«Владимир Фризен с 8 ноября назначен на должность заместителя главы города Сургута. Он будет курировать структурные подразделения: департамент образования; комитет культуры; управление физической культуры и спорта; отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав; отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения», — следует из сообщения.
С 2020 года Фризен работал заместителем директора департамента культуры ХМАО. В 2023 году он возглавил Тюменскую филармонию, из которой вскоре уволился. В 2024 году он вернулся в ХМАО и занял должность советника экс-замгубернатора ХМАО Елены Шумаковой. А после избрания Слепова мэром Сургута, Фризен был назначен советником главы города.
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