06 ноября 2024

Глава Сургута назначил нового вице-мэра

Мэр Сургута Максим Слепов назначил своим заместителем Владимира Фризена
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Фризен стал вице-мэром Сургута
Владимир Фризен стал вице-мэром Сургута Фото:

Глава Сургута (ХМАО) Максим Слепов назначил своим заместителем Владимира Фризена. Информацию об этом опубликовал telegram-канал городской администрации.

«Владимир Фризен с 8 ноября назначен на должность заместителя главы города Сургута. Он будет курировать структурные подразделения: департамент образования; комитет культуры; управление физической культуры и спорта; отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав; отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения», — следует из сообщения.

С 2020 года Фризен работал заместителем директора департамента культуры ХМАО. В 2023 году он возглавил Тюменскую филармонию, из которой вскоре уволился. В 2024 году он вернулся в ХМАО и занял должность советника экс-замгубернатора ХМАО Елены Шумаковой. А после избрания Слепова мэром Сургута, Фризен был назначен советником главы города.

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Глава Сургута (ХМАО) Максим Слепов назначил своим заместителем Владимира Фризена. Информацию об этом опубликовал telegram-канал городской администрации. «Владимир Фризен с 8 ноября назначен на должность заместителя главы города Сургута. Он будет курировать структурные подразделения: департамент образования; комитет культуры; управление физической культуры и спорта; отдел по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав; отдел по работе с отдельными категориями граждан и охраны здоровья населения», — следует из сообщения. С 2020 года Фризен работал заместителем директора департамента культуры ХМАО. В 2023 году он возглавил Тюменскую филармонию, из которой вскоре уволился. В 2024 году он вернулся в ХМАО и занял должность советника экс-замгубернатора ХМАО Елены Шумаковой. А после избрания Слепова мэром Сургута, Фризен был назначен советником главы города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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