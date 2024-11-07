Молодой боксер Оголихин умер на тренировке в Челябинске. Фото

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Мемориал. Траур. Скорбь. Челябинск, свеча, лампада, мемориал
Семье погибшего спортсмена Оголихина будет оказана вся необходимая помощь Фото:

В Челябинске на тренировке во дворце спорта «Динамо» умер 22-летний спортсмен Георгий Оголихин. Об этом сообщает пресс-службе региональной Федерации бокса.

«6 ноября на тренировке во Дворце спорта „Динамо“ потерял сознание и не пришел в себя спортсмен СШОР „Динамо“ Георгий Оголихин. Боксер 2002 года рождения, тренировался под руководством заслуженного тренера России Владимира Рощенко, имел медицинский доступ и справку для занятий боксом», — сообщает пресс-служба Федерации бокса Челябинской области на официальном сайте.

По факту ЧП организована проверка, инициаторами которой выступили представители Центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области и региональная Федерация бокса. Тренер временно отстранен от работы. Семье погибшего спортсмена Оголихина будет оказана вся необходимая помощь и психологическая поддержка.

Все тренировки спортсмен проводил в плановом режиме
Все тренировки спортсмен проводил в плановом режиме

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В Челябинске на тренировке во дворце спорта «Динамо» умер 22-летний спортсмен Георгий Оголихин. Об этом сообщает пресс-службе региональной Федерации бокса. «6 ноября на тренировке во Дворце спорта „Динамо“ потерял сознание и не пришел в себя спортсмен СШОР „Динамо“ Георгий Оголихин. Боксер 2002 года рождения, тренировался под руководством заслуженного тренера России Владимира Рощенко, имел медицинский доступ и справку для занятий боксом», — сообщает пресс-служба Федерации бокса Челябинской области на официальном сайте. По факту ЧП организована проверка, инициаторами которой выступили представители Центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области и региональная Федерация бокса. Тренер временно отстранен от работы. Семье погибшего спортсмена Оголихина будет оказана вся необходимая помощь и психологическая поддержка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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