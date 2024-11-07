Пермский предприниматель незаконно открыл глэмпинг на землях сельхозназначения

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Владельцу глэмпинга «Тишина» вынесли предостережение за непроведение мероприятий по охране сельскозугодий
Владельцу глэмпинга «Тишина» вынесли предостережение за непроведение мероприятий по охране сельскозугодий Фото:

В Полазне (Пермский край) индивидуальный предприниматель нелегально организовал базу отдыха на землях сельхозназначения. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В Управление поступила информация от Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры о том, что на участке сельхозназначения расположена база отдыха „Тишина“. Согласно законодательству, эти земли могут использоваться только для ведения сельскохозяйственного производства», — сообщили в ведомстве.

При проверке участка сотрудники ведомства обнаружили различные сооружения, предназначенные для отдыха, включая палатки, вагончики, качели, лавочки. При этом участок зарастает древесной и сорной растительностью. Владельцу участка объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

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В Полазне (Пермский край) индивидуальный предприниматель нелегально организовал базу отдыха на землях сельхозназначения. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В Управление поступила информация от Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры о том, что на участке сельхозназначения расположена база отдыха „Тишина“. Согласно законодательству, эти земли могут использоваться только для ведения сельскохозяйственного производства», — сообщили в ведомстве. При проверке участка сотрудники ведомства обнаружили различные сооружения, предназначенные для отдыха, включая палатки, вагончики, качели, лавочки. При этом участок зарастает древесной и сорной растительностью. Владельцу участка объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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