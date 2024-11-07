Путин: развитие ИИ поможет России преодолеть дефицит кадров

07 ноября 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Развитие технологий поможет решить проблему безработицы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Развитие искусственного интеллекта сможет помочь РФ преодолеть проблему дефицита кадров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай». «Искусственный интеллект и развитие технологий помогут решить проблему низкой безработицы», — заявил российский лидер. Об этом он сообщил, обсуждая вопрос развития ИИ в России. По его словам, искусственный интеллект является важнейшим инструментом развития прежде всего в сфере экономики. Путин заявил, что в РФ дефицит рабочих рук, безработица составляет 2,4%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Развитие искусственного интеллекта сможет помочь РФ преодолеть проблему дефицита кадров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай». «Искусственный интеллект и развитие технологий помогут решить проблему низкой безработицы», — заявил российский лидер. Об этом он сообщил, обсуждая вопрос развития ИИ в России. По его словам, искусственный интеллект является важнейшим инструментом развития прежде всего в сфере экономики. Путин заявил, что в РФ дефицит рабочих рук, безработица составляет 2,4%.