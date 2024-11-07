07 ноября 2024

Путин: развитие ИИ поможет России преодолеть дефицит кадров

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Развитие технологий поможет решить проблему безработицы Фото:

Развитие искусственного интеллекта сможет помочь РФ преодолеть проблему дефицита кадров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

«Искусственный интеллект и развитие технологий помогут решить проблему низкой безработицы», — заявил российский лидер. Об этом он сообщил, обсуждая вопрос развития ИИ в России. По его словам, искусственный интеллект является важнейшим инструментом развития прежде всего в сфере экономики. Путин заявил, что в РФ дефицит рабочих рук, безработица составляет 2,4%.

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Развитие искусственного интеллекта сможет помочь РФ преодолеть проблему дефицита кадров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай». «Искусственный интеллект и развитие технологий помогут решить проблему низкой безработицы», — заявил российский лидер. Об этом он сообщил, обсуждая вопрос развития ИИ в России. По его словам, искусственный интеллект является важнейшим инструментом развития прежде всего в сфере экономики. Путин заявил, что в РФ дефицит рабочих рук, безработица составляет 2,4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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