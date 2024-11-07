Путин: развитие ИИ поможет России преодолеть дефицит кадров

Развитие искусственного интеллекта сможет помочь РФ преодолеть проблему дефицита кадров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».
«Искусственный интеллект и развитие технологий помогут решить проблему низкой безработицы», — заявил российский лидер. Об этом он сообщил, обсуждая вопрос развития ИИ в России. По его словам, искусственный интеллект является важнейшим инструментом развития прежде всего в сфере экономики. Путин заявил, что в РФ дефицит рабочих рук, безработица составляет 2,4%.
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