Орбан заявил, что выпил водки после победы Трампа

07 ноября 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Орбан назвал победу Трампа «фантастической» Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал, что выпил в честь победы Дональда Трампа на выборах президента США водки. Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита Европейского политсообщества в Будапеште. «Обещал выпить шампанское, когда победит Дональд Трамп. Но в тот момент я был в Бишкеке на саммите ОТГ, а там другие традиции. Я выпил водки в честь этой фантастической победы», — приводят РИА Новости заявление венгерского премьера. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Орбан ранее назвал победу Трампа «огромной» и «самой необходимой для мира». Он охарактеризовал это событие как «величайший камбэк в политической истории США». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал, что выпил в честь победы Дональда Трампа на выборах президента США водки. Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита Европейского политсообщества в Будапеште. «Обещал выпить шампанское, когда победит Дональд Трамп. Но в тот момент я был в Бишкеке на саммите ОТГ, а там другие традиции. Я выпил водки в честь этой фантастической победы», — приводят РИА Новости заявление венгерского премьера. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Орбан ранее назвал победу Трампа «огромной» и «самой необходимой для мира». Он охарактеризовал это событие как «величайший камбэк в политической истории США».