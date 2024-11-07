07 ноября 2024

Орбан заявил, что выпил водки после победы Трампа

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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Орбан назвал победу Трампа «фантастической» Фото:

Премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал, что выпил в честь победы Дональда Трампа на выборах президента США водки. Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита Европейского политсообщества в Будапеште.

«Обещал выпить шампанское, когда победит Дональд Трамп. Но в тот момент я был в Бишкеке на саммите ОТГ, а там другие традиции. Я выпил водки в честь этой фантастической победы», — приводят РИА Новости заявление венгерского премьера.

Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Орбан ранее назвал победу Трампа «огромной» и «самой необходимой для мира». Он охарактеризовал это событие как «величайший камбэк в политической истории США».

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Премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал, что выпил в честь победы Дональда Трампа на выборах президента США водки. Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита Европейского политсообщества в Будапеште. «Обещал выпить шампанское, когда победит Дональд Трамп. Но в тот момент я был в Бишкеке на саммите ОТГ, а там другие традиции. Я выпил водки в честь этой фантастической победы», — приводят РИА Новости заявление венгерского премьера. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Орбан ранее назвал победу Трампа «огромной» и «самой необходимой для мира». Он охарактеризовал это событие как «величайший камбэк в политической истории США».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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