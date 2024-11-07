Как сложилась судьба уволенного со скандалом тренера элитного фитнес-клуба в Кургане

Уволенная со скандалом тренер элитного фитнес-клуба «Резиденция» в Кургане попыталась поговорить с его учредителями и восстановиться на работе. Что из этого вышло, корреспонденту URA.RU рассказали ее подопечные.
«Многим из нас было удобно добираться до „Резиденции“, все-таки клуб находится в самом центре города, и ради нас наш тренер попыталась договориться с руководством. Однако учредители полностью проигнорировали ее сообщения, как и наши», — сообщили клиенты уволенного тренера.
Однако без занятий они не останутся. По их словам, тренер нашла зал, в котором продолжит вести занятия для своих постоянных и новых клиентов. Она арендовала помещение в профилактории РЖД. Здание также находится в центре города, и подопечные тренера, многие из которых являются сотрудниками железной дороги, могут заодно воспользоваться его услугами. График тренировок уже составлен, желающих набирается полный зал, сообщили корреспонденту URA.RU клиенты уволенного тренера.
Ранее URA.RU писало о том, что подопечные уволенного тренера отказались от занятий в «Резиденции» с другим специалистом. Они сдали свои абонементы после того, как в ответ на петицию в защиту тренера получили отказ вернуть ее на работу.
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