Спрос на аренду складов в Перми вырос на 40%

Спрос на аренду складов в Пермском крае за год вырос на 40%. При этом около 30% спроса приходится на маркетплейсы. В регионе создался серьезный дефицит складских помещений, сообщает РБК Пермь со ссылкой на свои источники.
«За последний год спрос увеличился до 40%. Представители бизнеса отмечают, что из-за повышенного интереса арендаторов и строительства новых зданий в крае сложился острый дефицит объектов на рынке складских помещений. Их число снижается из-за прихода новых федеральных сетей в Пермский край, которые занимают наиболее качественные помещения», — пишет издание.
Возможным решением проблемы дефицита может стать строительство складов по новым стандартам. Старый фонд не отвечает нужным параметрам, так как не имеет необходимого оснащения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!