07 ноября 2024

Спрос на аренду складов в Перми вырос на 40%

© Служба новостей «URA.RU»
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Около 30% спроса приходится на интернет-магазины
Около 30% спроса приходится на интернет-магазины Фото:

Спрос на аренду складов в Пермском крае за год вырос на 40%. При этом около 30% спроса приходится на маркетплейсы. В регионе создался серьезный дефицит складских помещений, сообщает РБК Пермь со ссылкой на свои источники.

«За последний год спрос увеличился до 40%. Представители бизнеса отмечают, что из-за повышенного интереса арендаторов и строительства новых зданий в крае сложился острый дефицит объектов на рынке складских помещений. Их число снижается из-за прихода новых федеральных сетей в Пермский край, которые занимают наиболее качественные помещения», — пишет издание.

Возможным решением проблемы дефицита может стать строительство складов по новым стандартам. Старый фонд не отвечает нужным параметрам, так как не имеет необходимого оснащения.

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Спрос на аренду складов в Пермском крае за год вырос на 40%. При этом около 30% спроса приходится на маркетплейсы. В регионе создался серьезный дефицит складских помещений, сообщает РБК Пермь со ссылкой на свои источники. «За последний год спрос увеличился до 40%. Представители бизнеса отмечают, что из-за повышенного интереса арендаторов и строительства новых зданий в крае сложился острый дефицит объектов на рынке складских помещений. Их число снижается из-за прихода новых федеральных сетей в Пермский край, которые занимают наиболее качественные помещения», — пишет издание. Возможным решением проблемы дефицита может стать строительство складов по новым стандартам. Старый фонд не отвечает нужным параметрам, так как не имеет необходимого оснащения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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