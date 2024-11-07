Мужчину, которого потеряли родные, вызволили из работного дома в Перми. Его родственники обратились за помощью рано утром 4 ноября. После этого сразу начался поиск пропавшего, рассказали волонтеры «ПрикамьеПоиск» на официальной странице поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
«К 9:00 уже была принята заявка, создана ориентировка и рассылка. Пропавший связался с родственниками. Он уверял, что он в полном порядке: заработает на билет и приедет. Возникло множество нюансов, по которым мы поняли, где находится пропавший. Стало ясно, что его нужно вызволять. Действовали быстро — все тонкости продумали заранее, и все сработало! Мы проводили мужчину на поезд, так как оставлять его одного на вокзале было небезопасно из-за риска повторной вербовки», — рассказали волонтеры.
Мужчину насильно увезли в работный дом из Саратова в Пермь. В вызволении приняла участие полиция и волонтеры.
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