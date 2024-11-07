07 ноября 2024

Новым замглавы пермского города стал бывший начальник СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Борцов вышел в отставку в звании полковника
Борцов вышел в отставку в звании полковника Фото:

В Соликамском округе (Пермский край) назначили нового заместителя главы администрации. Им стал Дмитрий Борцов, который ранее занимал должность начальника следственного изолятора №1.

«Новым заместителем главы администрации Соликамского округа назначен Дмитрий Борцов. Он будет курировать вопросы общественной безопасности», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Источник URA.RU в Соликамске подтвердил информацию. По его данным, глава Соликамского округа Александр Русанов пересекался с Борцовым во время работы главой Ленинского района Перми. «Борцов хорошо знает правоохранительную специфику. Руководил самым большим СИЗО. Плюс у Него есть личные связи. Для Соликамского округа его назначение — очень правильное решение», — отметил инсайдер.

Русанов не ответил на звонок URA.RU. Также про Борцова известно, что он вышел в отставку в звании полковника. До него должность заместителя главы администрации Соликамска занимал Сергей Майструк, который уволился в октябре 2024 года.

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В Соликамском округе (Пермский край) назначили нового заместителя главы администрации. Им стал Дмитрий Борцов, который ранее занимал должность начальника следственного изолятора №1. «Новым заместителем главы администрации Соликамского округа назначен Дмитрий Борцов. Он будет курировать вопросы общественной безопасности», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на свои источники. Источник URA.RU в Соликамске подтвердил информацию. По его данным, глава Соликамского округа Александр Русанов пересекался с Борцовым во время работы главой Ленинского района Перми. «Борцов хорошо знает правоохранительную специфику. Руководил самым большим СИЗО. Плюс у Него есть личные связи. Для Соликамского округа его назначение — очень правильное решение», — отметил инсайдер. Русанов не ответил на звонок URA.RU. Также про Борцова известно, что он вышел в отставку в звании полковника. До него должность заместителя главы администрации Соликамска занимал Сергей Майструк, который уволился в октябре 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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