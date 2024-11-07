Новым замглавы пермского города стал бывший начальник СИЗО

В Соликамском округе (Пермский край) назначили нового заместителя главы администрации. Им стал Дмитрий Борцов, который ранее занимал должность начальника следственного изолятора №1.
«Новым заместителем главы администрации Соликамского округа назначен Дмитрий Борцов. Он будет курировать вопросы общественной безопасности», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Источник URA.RU в Соликамске подтвердил информацию. По его данным, глава Соликамского округа Александр Русанов пересекался с Борцовым во время работы главой Ленинского района Перми. «Борцов хорошо знает правоохранительную специфику. Руководил самым большим СИЗО. Плюс у Него есть личные связи. Для Соликамского округа его назначение — очень правильное решение», — отметил инсайдер.
Русанов не ответил на звонок URA.RU. Также про Борцова известно, что он вышел в отставку в звании полковника. До него должность заместителя главы администрации Соликамска занимал Сергей Майструк, который уволился в октябре 2024 года.
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