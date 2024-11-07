В Перми скульптор Алексей Матвеев завершил работу над памятником Федору Достоевскому. Установят монумент писателю, который бывал в Перми по пути на каторгу и обратно, в сквере Декабристов около СИЗО. Как рассказала супруга скульптора Юлия Лушникова, путь от идеи установки памятника до ее воплощения был сложным и долгим.
«Долгие годы мытарств и тяжелой работы, обсуждений, согласований, борьбы с безразличием и откровенным противодействием закончились. Слава Богу!» — написала она в соцсетях и опубликовала фото скульптуры.
Достоевский на пермской земле был только по пути на каторгу, к которой его приговорили за чтение и «за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского». Писатель о Прикамье позже вспоминал так: «В Пермской губернии мы выдержали одну ночь в сорок градусов. Этого тебе не рекомендую. Довольно неприятно. Грустная была минута переезда через Урал. Лошади и кибитки завязли в сугробах. Была метель. Мы вышли из повозок, это было ночью, и стоя ожидали, покамест вытащат повозки… По всей дороге на нас выбегали смотреть целыми деревнями и, несмотря на наши кандалы, на станциях брали с нас втридорога».
Открытие памятника писателю запланировано на его день рождения — 11 ноября. Достоевского скульптор изобразил в шинели, держащим в руках Евангелие.
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