07 ноября 2024

Памятник Достоевскому у СИЗО Перми представит писателя в шинели и с Евангелием. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Память о Достоевском в Перми увековечат монументом
Память о Достоевском в Перми увековечат монументом Фото:

В Перми скульптор Алексей Матвеев завершил работу над памятником Федору Достоевскому. Установят монумент писателю, который бывал в Перми по пути на каторгу и обратно, в сквере Декабристов около СИЗО. Как рассказала супруга скульптора Юлия Лушникова, путь от идеи установки памятника до ее воплощения был сложным и долгим.

«Долгие годы мытарств и тяжелой работы, обсуждений, согласований, борьбы с безразличием и откровенным противодействием закончились. Слава Богу!» — написала она в соцсетях и опубликовала фото скульптуры.

Достоевский на пермской земле был только по пути на каторгу, к которой его приговорили за чтение и «за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского». Писатель о Прикамье позже вспоминал так: «В Пермской губернии мы выдержали одну ночь в сорок градусов. Этого тебе не рекомендую. Довольно неприятно. Грустная была минута переезда через Урал. Лошади и кибитки завязли в сугробах. Была метель. Мы вышли из повозок, это было ночью, и стоя ожидали, покамест вытащат повозки… По всей дороге на нас выбегали смотреть целыми деревнями и, несмотря на наши кандалы, на станциях брали с нас втридорога».

Открытие памятника писателю запланировано на его день рождения — 11 ноября. Достоевского скульптор изобразил в шинели, держащим в руках Евангелие.

Монумент готов к установке
Монумент готов к установке
Фото:

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В Перми скульптор Алексей Матвеев завершил работу над памятником Федору Достоевскому. Установят монумент писателю, который бывал в Перми по пути на каторгу и обратно, в сквере Декабристов около СИЗО. Как рассказала супруга скульптора Юлия Лушникова, путь от идеи установки памятника до ее воплощения был сложным и долгим. «Долгие годы мытарств и тяжелой работы, обсуждений, согласований, борьбы с безразличием и откровенным противодействием закончились. Слава Богу!» — написала она в соцсетях и опубликовала фото скульптуры. Достоевский на пермской земле был только по пути на каторгу, к которой его приговорили за чтение и «за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского». Писатель о Прикамье позже вспоминал так: «В Пермской губернии мы выдержали одну ночь в сорок градусов. Этого тебе не рекомендую. Довольно неприятно. Грустная была минута переезда через Урал. Лошади и кибитки завязли в сугробах. Была метель. Мы вышли из повозок, это было ночью, и стоя ожидали, покамест вытащат повозки… По всей дороге на нас выбегали смотреть целыми деревнями и, несмотря на наши кандалы, на станциях брали с нас втридорога». Открытие памятника писателю запланировано на его день рождения — 11 ноября. Достоевского скульптор изобразил в шинели, держащим в руках Евангелие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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