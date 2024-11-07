Пермский чиновник увольняется после пожара на нефтебазе

Игорь Варушкин покинет свою должность в ноябре
Глава Лобановского и Мулянского сельских поселений Игорь Варушкин покинул свою должность. Источники URA.RU связывают это с недавним пожаром на нефтебазе, который произошел в районе Варушкина.
«Первый заместитель администрации Лобановского и Мулянского поселений Игорь Варушкин покидает свою должность. Это должно произойти после 10 ноября», — пишет telegram-канал газеты «Звезда». На звонок URA.RU Варушкин не ответил.
Источники агентства связывают уход Варушкина с недавним пожаром на нефтебазе в пригороде Перми. Ведь именно он по своим должностным обязанностям занимался инфраструктурными объектами.
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