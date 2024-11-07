07 ноября 2024

Пермский чиновник увольняется после пожара на нефтебазе

Чиновник Варушкин покидает свою должность после
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Варушкин покинет свою должность в ноябре
Игорь Варушкин покинет свою должность в ноябре Фото:

Глава Лобановского и Мулянского сельских поселений Игорь Варушкин покинул свою должность. Источники URA.RU связывают это с недавним пожаром на нефтебазе, который произошел в районе Варушкина.

«Первый заместитель администрации Лобановского и Мулянского поселений Игорь Варушкин покидает свою должность. Это должно произойти после 10 ноября», — пишет telegram-канал газеты «Звезда». На звонок URA.RU Варушкин не ответил.

Источники агентства связывают уход Варушкина с недавним пожаром на нефтебазе в пригороде Перми. Ведь именно он по своим должностным обязанностям занимался инфраструктурными объектами.

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Глава Лобановского и Мулянского сельских поселений Игорь Варушкин покинул свою должность. Источники URA.RU связывают это с недавним пожаром на нефтебазе, который произошел в районе Варушкина. «Первый заместитель администрации Лобановского и Мулянского поселений Игорь Варушкин покидает свою должность. Это должно произойти после 10 ноября», — пишет telegram-канал газеты «Звезда». На звонок URA.RU Варушкин не ответил. Источники агентства связывают уход Варушкина с недавним пожаром на нефтебазе в пригороде Перми. Ведь именно он по своим должностным обязанностям занимался инфраструктурными объектами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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