07 ноября 2024

Пермская молодежь предложила ЦИК создать систему голосования в школах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николаю Булаеву понравилась идея пермской молодежи
Николаю Булаеву понравилась идея пермской молодежи Фото:

Делегация молодежных избирательных комиссий Пермского края 7 ноября встретилась с руководством ЦИК РФ. Пермяки предложили зампредседателю комиссии Николаю Булаеву создать единый ресурс для организации выборов в школах, по типу дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ на сайте ведомства.

«Встреча началась с разговора о возможности создания единого ресурсадля проведения голосования в школах, например, на выборах совета или президента школы», — говорится в сообщении. Булаев ответил, что такая инициатива уже рассматривалась в ЦИК. По его словам, это будет «мини-ДЭГ» с контуром защиты, которую смогут использоваться в вузах, школах и других образовательных учреждениях. Он назвал идею пермяков «хорошей», отметив, что она будет «формировать культуру голосования, формировать доверие к ДЭГ».

Пермскую делегацию возглавлял председатель крайизбиркома Игорь Вагин. В нее вошли активные члены молодежных избиркомов Прикамья, а также победители конкурсов и олимпиад и волонтеры. На встрече присутствовали также члены ЦИК Константин Мазуревский и Евгений Шевченко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Делегация молодежных избирательных комиссий Пермского края 7 ноября встретилась с руководством ЦИК РФ. Пермяки предложили зампредседателю комиссии Николаю Булаеву создать единый ресурс для организации выборов в школах, по типу дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ на сайте ведомства. «Встреча началась с разговора о возможности создания единого ресурсадля проведения голосования в школах, например, на выборах совета или президента школы», — говорится в сообщении. Булаев ответил, что такая инициатива уже рассматривалась в ЦИК. По его словам, это будет «мини-ДЭГ» с контуром защиты, которую смогут использоваться в вузах, школах и других образовательных учреждениях. Он назвал идею пермяков «хорошей», отметив, что она будет «формировать культуру голосования, формировать доверие к ДЭГ». Пермскую делегацию возглавлял председатель крайизбиркома Игорь Вагин. В нее вошли активные члены молодежных избиркомов Прикамья, а также победители конкурсов и олимпиад и волонтеры. На встрече присутствовали также члены ЦИК Константин Мазуревский и Евгений Шевченко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...