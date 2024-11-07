Пермская молодежь предложила ЦИК создать систему голосования в школах

Делегация молодежных избирательных комиссий Пермского края 7 ноября встретилась с руководством ЦИК РФ. Пермяки предложили зампредседателю комиссии Николаю Булаеву создать единый ресурс для организации выборов в школах, по типу дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РФ на сайте ведомства.
«Встреча началась с разговора о возможности создания единого ресурсадля проведения голосования в школах, например, на выборах совета или президента школы», — говорится в сообщении. Булаев ответил, что такая инициатива уже рассматривалась в ЦИК. По его словам, это будет «мини-ДЭГ» с контуром защиты, которую смогут использоваться в вузах, школах и других образовательных учреждениях. Он назвал идею пермяков «хорошей», отметив, что она будет «формировать культуру голосования, формировать доверие к ДЭГ».
Пермскую делегацию возглавлял председатель крайизбиркома Игорь Вагин. В нее вошли активные члены молодежных избиркомов Прикамья, а также победители конкурсов и олимпиад и волонтеры. На встрече присутствовали также члены ЦИК Константин Мазуревский и Евгений Шевченко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!