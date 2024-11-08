Президент РФ Владимир Путин выразил восхищение пенсионером из Белгородской области, который шел на избирательный участок после обстрела для голосования на выборах президента России 2024 года. Об этом российский лидер сообщил на пленарной сессии «Валдая».
«Но это же опасно [говорит журналист]. Дроны могут прилететь. Зачем вы идёте? Почему вы не боитесь? Ответ был очень коротким. <...> „Я русский“. И пошёл», — передает слова президента Бел.ру. Российский лидер добавил, что так ответил бы представитель любого этноса.
В период президентских выборов Белгородская область подвергалась интенсивным обстрелам ВСУ. Пенсионер также рассказал, что решил проголосовать именно тогда, потому что перед началом записи произошел очередной обстрел. Он отметил, что в такие трудные времена необходимо выполнить гражданский долг.
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