Шел на выборы под обстрелами: Путина восхитила история пенсионера из Белгорода. Видео

Путин восхитился пенсионером из Белгорода, который шел на выборы под обстрелами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пенсионер шел на выборы президента России весной 2024 года
Пенсионер шел на выборы президента России весной 2024 года Фото:

Президент РФ Владимир Путин выразил восхищение пенсионером из Белгородской области, который шел на избирательный участок после обстрела для голосования на выборах президента России 2024 года. Об этом российский лидер сообщил на пленарной сессии «Валдая».

«Но это же опасно [говорит журналист]. Дроны могут прилететь. Зачем вы идёте? Почему вы не боитесь? Ответ был очень коротким. <...> „Я русский“. И пошёл», — передает слова президента Бел.ру. Российский лидер добавил, что так ответил бы представитель любого этноса. 

В период президентских выборов Белгородская область подвергалась интенсивным обстрелам ВСУ. Пенсионер также рассказал, что решил проголосовать именно тогда, потому что перед началом записи произошел очередной обстрел. Он отметил, что в такие трудные времена необходимо выполнить гражданский долг.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин выразил восхищение пенсионером из Белгородской области, который шел на избирательный участок после обстрела для голосования на выборах президента России 2024 года. Об этом российский лидер сообщил на пленарной сессии «Валдая». «Но это же опасно [говорит журналист]. Дроны могут прилететь. Зачем вы идёте? Почему вы не боитесь? Ответ был очень коротким. <...> „Я русский“. И пошёл», — передает слова президента Бел.ру. Российский лидер добавил, что так ответил бы представитель любого этноса.  В период президентских выборов Белгородская область подвергалась интенсивным обстрелам ВСУ. Пенсионер также рассказал, что решил проголосовать именно тогда, потому что перед началом записи произошел очередной обстрел. Он отметил, что в такие трудные времена необходимо выполнить гражданский долг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...