ВСУ атаковали Херсонскую область, есть пострадавшие

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За сутки ВСУ выпустили по мирным жителям левобережья Херсонщины более 30 боеприпасов, сообщает Сальдо
За сутки ВСУ выпустили по мирным жителям левобережья Херсонщины более 30 боеприпасов, сообщает Сальдо Фото:

Военные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по двум городам Херсонской области. Пострадали жители городов Алешки и Новая Каховка. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. 

«В результате обстрелов украинских боевиков в Алешках контузию головного мозга получила 72-летняя женщина. В Новой Каховке ранен осколком в ногу 46-летний местный житель», — пишет Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас пострадавшие находятся в безопасности. 

По словам Сальдо, в Новой Каховке после удара ВСУ перебиты водопровод и газопровод низкого давления. В настоящий момент специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы. Губернатор Херсонской области так же отмечает, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по мирным жителям левобереьжья региона более 30 боеприпасов. 

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Военные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по двум городам Херсонской области. Пострадали жители городов Алешки и Новая Каховка. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.  «В результате обстрелов украинских боевиков в Алешках контузию головного мозга получила 72-летняя женщина. В Новой Каховке ранен осколком в ногу 46-летний местный житель», — пишет Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас пострадавшие находятся в безопасности.  По словам Сальдо, в Новой Каховке после удара ВСУ перебиты водопровод и газопровод низкого давления. В настоящий момент специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы. Губернатор Херсонской области так же отмечает, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по мирным жителям левобереьжья региона более 30 боеприпасов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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