ВСУ атаковали Херсонскую область, есть пострадавшие

Военные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по двум городам Херсонской области. Пострадали жители городов Алешки и Новая Каховка. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
«В результате обстрелов украинских боевиков в Алешках контузию головного мозга получила 72-летняя женщина. В Новой Каховке ранен осколком в ногу 46-летний местный житель», — пишет Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что сейчас пострадавшие находятся в безопасности.
По словам Сальдо, в Новой Каховке после удара ВСУ перебиты водопровод и газопровод низкого давления. В настоящий момент специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы. Губернатор Херсонской области так же отмечает, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по мирным жителям левобереьжья региона более 30 боеприпасов.
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