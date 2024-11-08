В Пермском крае произошло жесткое ДТП. Видео

В Пермском крае в массовом ДТП перевернулся бензовоз
© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе перевернулся бензовоз
На трассе перевернулся бензовоз Фото:

В Суксунском городском округе случилось ДТП с участием бензовоза. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь новости».

«Жесткое массовое ДТП в Суксунском округе», — сказано в сообщении. На видео показано, что на место выехали сотрудники полиции и МЧС.

URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции. Ответ на него ожидается.

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В Суксунском городском округе случилось ДТП с участием бензовоза. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «Жесткое массовое ДТП в Суксунском округе», — сказано в сообщении. На видео показано, что на место выехали сотрудники полиции и МЧС. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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