На трассе перевернулся бензовоз
В Суксунском городском округе случилось ДТП с участием бензовоза. Видео опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь новости».
«Жесткое массовое ДТП в Суксунском округе», — сказано в сообщении. На видео показано, что на место выехали сотрудники полиции и МЧС.
URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции. Ответ на него ожидается.
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