Полковник Евгений Орлов стал руководителем главка МЧС в Курганской области. Как и прогнозировали инсайдеры агентства, спасатель из Тулы появился среди руководства курганского ведомства. Данные о нем появились на сайте курганского ГУ МЧС.
«Руководство Главного управления МЧС России по Курганской области — полковник внутренней службы Орлов Евгений Анатольевич», — сообщается на сайте ведомства. Орлов находится в статусе временно исполняющего обязанности начальника управления.
В пресс-службе курганского ГУ МЧС подтвердили информацию о назначении Орлова с 8 ноября. «Руководящему составу территориальных органов МЧС России по субъектам Уральского федерального округа в режиме видеоконференцсвязи его представил генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев», — информирует ведомство.
Ранее URA.RU сообщало, что курганское ГУ МЧС возглавит полковник из Тулы. Бывший руководитель спасательного центра МЧС России простился с коллективом, которым руководил более 10 лет и выехал в Курган.
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