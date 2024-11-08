Боевой офицер из Тулы Орлов возглавил курганское ГУ МЧС. Инсайд URA.RU подтвердился

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Полковник МЧС Орлов возглавил курганский главк
Полковник МЧС Орлов возглавил курганский главк Фото:

Полковник Евгений Орлов стал руководителем главка МЧС в Курганской области. Как и прогнозировали инсайдеры агентства, спасатель из Тулы появился среди руководства курганского ведомства. Данные о нем появились на сайте курганского ГУ МЧС.

«Руководство Главного управления МЧС России по Курганской области — полковник внутренней службы Орлов Евгений Анатольевич», — сообщается на сайте ведомства. Орлов находится в статусе временно исполняющего обязанности начальника управления.

В пресс-службе курганского ГУ МЧС подтвердили информацию о назначении Орлова с 8 ноября. «Руководящему составу территориальных органов МЧС России по субъектам Уральского федерального округа в режиме видеоконференцсвязи его представил генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев», — информирует ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что курганское ГУ МЧС возглавит полковник из Тулы. Бывший руководитель спасательного центра МЧС России простился с коллективом, которым руководил более 10 лет и выехал в Курган.

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Полковник Евгений Орлов стал руководителем главка МЧС в Курганской области. Как и прогнозировали инсайдеры агентства, спасатель из Тулы появился среди руководства курганского ведомства. Данные о нем появились на сайте курганского ГУ МЧС. «Руководство Главного управления МЧС России по Курганской области — полковник внутренней службы Орлов Евгений Анатольевич», — сообщается на сайте ведомства. Орлов находится в статусе временно исполняющего обязанности начальника управления. В пресс-службе курганского ГУ МЧС подтвердили информацию о назначении Орлова с 8 ноября. «Руководящему составу территориальных органов МЧС России по субъектам Уральского федерального округа в режиме видеоконференцсвязи его представил генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев», — информирует ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что курганское ГУ МЧС возглавит полковник из Тулы. Бывший руководитель спасательного центра МЧС России простился с коллективом, которым руководил более 10 лет и выехал в Курган.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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