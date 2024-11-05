05 ноября 2024

Новым руководителем курганского ГУ МЧС станет полковник Орлов из Тулы. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники курганского МЧС ждут нового начальника
Сотрудники курганского МЧС ждут нового начальника Фото:

Исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС по Курганской области станет полковник внутренней службы Евгений Орлов. О спасателе, который вскоре должен приехать в регион из Тульской области, URA.RU рассказали приближенные к чрезвычайному ведомству источники.

«Новым руководителем курганского ГУ МЧС станет полковник Орлов Евгений Анатольевич», — сообщили источники. До назначения в Курган Орлов более десяти лет возглавлял Тульский спасательный центр МЧС России.

По сведениям источников, полковник в прошлую субботу простился с коллегами на предыдущем месте работы. Орлов должен прибыть в Курганскую область ближе к концу недели. Некоторое время он проработает в статусе исполняющего обязанности начальника регионального управления.

Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу курганского ГУ МЧС. В ведомстве ответили, что актуальная информация о руководстве находится в соответствующем разделе официального сайта.

Должность начальника ГУ МЧС области стала вакантной после перевода предыдущего руководителя в Астрахань. Генерал Юрий Землянский в начале мая был освобожден с поста курганского главы МЧС и получил должность на юге страны. Во время отсутствия начальника обязанности руководителя исполнял заместитель Сергей Коровин.

Новым руководителем курганского ГУ МЧС станет полковник Орлов
Новым руководителем курганского ГУ МЧС станет полковник Орлов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС по Курганской области станет полковник внутренней службы Евгений Орлов. О спасателе, который вскоре должен приехать в регион из Тульской области, URA.RU рассказали приближенные к чрезвычайному ведомству источники. «Новым руководителем курганского ГУ МЧС станет полковник Орлов Евгений Анатольевич», — сообщили источники. До назначения в Курган Орлов более десяти лет возглавлял Тульский спасательный центр МЧС России. По сведениям источников, полковник в прошлую субботу простился с коллегами на предыдущем месте работы. Орлов должен прибыть в Курганскую область ближе к концу недели. Некоторое время он проработает в статусе исполняющего обязанности начальника регионального управления. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу курганского ГУ МЧС. В ведомстве ответили, что актуальная информация о руководстве находится в соответствующем разделе официального сайта. Должность начальника ГУ МЧС области стала вакантной после перевода предыдущего руководителя в Астрахань. Генерал Юрий Землянский в начале мая был освобожден с поста курганского главы МЧС и получил должность на юге страны. Во время отсутствия начальника обязанности руководителя исполнял заместитель Сергей Коровин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...