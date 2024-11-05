Исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС по Курганской области станет полковник внутренней службы Евгений Орлов. О спасателе, который вскоре должен приехать в регион из Тульской области, URA.RU рассказали приближенные к чрезвычайному ведомству источники.
«Новым руководителем курганского ГУ МЧС станет полковник Орлов Евгений Анатольевич», — сообщили источники. До назначения в Курган Орлов более десяти лет возглавлял Тульский спасательный центр МЧС России.
По сведениям источников, полковник в прошлую субботу простился с коллегами на предыдущем месте работы. Орлов должен прибыть в Курганскую область ближе к концу недели. Некоторое время он проработает в статусе исполняющего обязанности начальника регионального управления.
Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу курганского ГУ МЧС. В ведомстве ответили, что актуальная информация о руководстве находится в соответствующем разделе официального сайта.
Должность начальника ГУ МЧС области стала вакантной после перевода предыдущего руководителя в Астрахань. Генерал Юрий Землянский в начале мая был освобожден с поста курганского главы МЧС и получил должность на юге страны. Во время отсутствия начальника обязанности руководителя исполнял заместитель Сергей Коровин.
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