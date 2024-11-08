Прокурор Московских торопит чиновников со сносом домов в Кургане

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Новый прокурор Московских поручил проверить затянувшийся снос ветхих домов в Кургане
Новый прокурор Московских поручил проверить затянувшийся снос ветхих домов в Кургане Фото:

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку по факту жалоб горожан на длительный снос аварийных домов по улице Сухэ-Батора. Об этом сообщается в telegram-канале надзорного ведомства. 

«Владислав Московских поручил организовать проверочные мероприятия в связи с жалобами горожан на длительный снос аварийных домов по улице Сухэ-Батора. В этой связи прокурору Кургана поручено проверить все доводы и дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за соблюдение сроков исполнения программ по переселению граждан из ветхого жилья», — говорится в telegram-канале прокуратуры.

Ранее местные жители пожаловались, что в Западном районе Кургана власти долгое время не могут снести аварийные дома по улице Сухэ-Батора. В ветхом жилье, по их словам, собираются бомжи и дети. 

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Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку по факту жалоб горожан на длительный снос аварийных домов по улице Сухэ-Батора. Об этом сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.  «Владислав Московских поручил организовать проверочные мероприятия в связи с жалобами горожан на длительный снос аварийных домов по улице Сухэ-Батора. В этой связи прокурору Кургана поручено проверить все доводы и дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за соблюдение сроков исполнения программ по переселению граждан из ветхого жилья», — говорится в telegram-канале прокуратуры. Ранее местные жители пожаловались, что в Западном районе Кургана власти долгое время не могут снести аварийные дома по улице Сухэ-Батора. В ветхом жилье, по их словам, собираются бомжи и дети. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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