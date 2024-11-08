Прокурор Московских торопит чиновников со сносом домов в Кургане

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку по факту жалоб горожан на длительный снос аварийных домов по улице Сухэ-Батора. Об этом сообщается в telegram-канале надзорного ведомства.
«Владислав Московских поручил организовать проверочные мероприятия в связи с жалобами горожан на длительный снос аварийных домов по улице Сухэ-Батора. В этой связи прокурору Кургана поручено проверить все доводы и дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за соблюдение сроков исполнения программ по переселению граждан из ветхого жилья», — говорится в telegram-канале прокуратуры.
Ранее местные жители пожаловались, что в Западном районе Кургана власти долгое время не могут снести аварийные дома по улице Сухэ-Батора. В ветхом жилье, по их словам, собираются бомжи и дети.
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