Омбудсмены России и Украины обсудили сотрудничество

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась в Белоруссии с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. В ходе диалога омбудсмены обменялись письмами пленных и обсудили гуманитарное сотрудничество.
«... в ходе встречи с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека на территории Республики Беларусь обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц и письмами от пленных к их родным, а также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие...», — написала Москалькова в своем официальном telegram-канале. Кроме того, омбудсмены обсудили вопросы воссоединения семей.
Также во время переговоров удалось организовать встречу пожилой женщины и ее сына. Усилиями Москальковой, Лубинца и Комитета Красного Креста пенсионерку, не имеющую возможности ходить, перевезли из Украины к границе с Белоруссией, а после в Россию.
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