Омбудсмены России и Украины обсудили сотрудничество

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Татьяна Москалькова встретилась с Дмитрием Лубинцом
Татьяна Москалькова встретилась с Дмитрием Лубинцом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась в Белоруссии с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. В ходе диалога омбудсмены обменялись письмами пленных и обсудили гуманитарное сотрудничество.

«... в ходе встречи с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека на территории Республики Беларусь обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц и письмами от пленных к их родным, а также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие...», — написала Москалькова в своем официальном telegram-канале. Кроме того, омбудсмены обсудили вопросы воссоединения семей.

Также во время переговоров удалось организовать встречу пожилой женщины и ее сына. Усилиями Москальковой, Лубинца и Комитета Красного Креста пенсионерку, не имеющую возможности ходить, перевезли из Украины к границе с Белоруссией, а после в Россию.

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась в Белоруссии с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. В ходе диалога омбудсмены обменялись письмами пленных и обсудили гуманитарное сотрудничество. «... в ходе встречи с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека на территории Республики Беларусь обменялись списками посещенных по обоюдному согласию лиц и письмами от пленных к их родным, а также обсудили дальнейшее гуманитарное взаимодействие...», — написала Москалькова в своем официальном telegram-канале. Кроме того, омбудсмены обсудили вопросы воссоединения семей. Также во время переговоров удалось организовать встречу пожилой женщины и ее сына. Усилиями Москальковой, Лубинца и Комитета Красного Креста пенсионерку, не имеющую возможности ходить, перевезли из Украины к границе с Белоруссией, а после в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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