Евросоюз хочет заменить российский газ американским

Евросоюз (ЕС) продолжает получать российский газ в больших объемах, и его нужно заменить. Этим мнением подедилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Свою позицию она озвучила на пресс-конференции, которая прошла в Будапеште после неформального саммита ЕС. Она отметила, что уже обсудила этот вопрос с Дональдом Трампом.
«Вчера мы затронули [в телефонном разговоре с Трампом] общие интересы, например тему СПГ. Мы все еще получаем много СПГ через Россию, из России. Почему бы не заменить его газом США, который дешевле для нас и снижает наши цены на газ?» — заявила глава ЕК.
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