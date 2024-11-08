Евросоюз хочет заменить российский газ американским

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Фон дер Ляйен заявила, что американский газ обойдется дешевле российского
Фон дер Ляйен заявила, что американский газ обойдется дешевле российского Фото:

Евросоюз (ЕС) продолжает получать российский газ в больших объемах, и его нужно заменить. Этим мнением подедилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Свою позицию она озвучила на пресс-конференции, которая прошла в Будапеште после неформального саммита ЕС. Она отметила, что уже обсудила этот вопрос с Дональдом Трампом. 

«Вчера мы затронули [в телефонном разговоре с Трампом] общие интересы, например тему СПГ. Мы все еще получаем много СПГ через Россию, из России. Почему бы не заменить его газом США, который дешевле для нас и снижает наши цены на газ?» — заявила глава ЕК. 

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Евросоюз (ЕС) продолжает получать российский газ в больших объемах, и его нужно заменить. Этим мнением подедилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Свою позицию она озвучила на пресс-конференции, которая прошла в Будапеште после неформального саммита ЕС. Она отметила, что уже обсудила этот вопрос с Дональдом Трампом.  «Вчера мы затронули [в телефонном разговоре с Трампом] общие интересы, например тему СПГ. Мы все еще получаем много СПГ через Россию, из России. Почему бы не заменить его газом США, который дешевле для нас и снижает наши цены на газ?» — заявила глава ЕК. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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