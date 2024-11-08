Трассу «Иртыш» открыли для транспорта в Курганской области

В Курганской области возобновляется движение транспорта по трассе «Иртыш». Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД России в регионе.
«Сотрудники полиции информируют об открытии трассы „Иртыш“ для движения всех видов транспорта. Дорожная сеть приведена в нормативное состояние после снегопада», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Полиция Курганской области».
Уточняется, что открыто движение для транспорта на дороге Петухово-Частоозерье, на дороге от Лебяжья до кольцевого пересечения с трассой «Иртыш», «Иртыш»-Юргамыш-Куртамыш (в границах Юргамышского округа), Курган-Половинное-Воскресенское-граница Казахстана (в границах Половинского округа).
При этом, ограничение движения сохраняется на дороге «Подъезд к г. Ишим» в границах Макушинского и Частоозерского округов, отметили в полиции. В ГАИ добавили, что продолжают действовать ограничения на пяти участках дорог регионального значения на территории Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного округов. По данным ведомства, ограничения были введены для автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовиков.
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