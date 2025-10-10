Среди шести субъектов УрФО дешевле всего проезд стоит в Ханты-Мансийске — 34 рубля. Сравнение цен в столицах регионов — в инфографике URA.RU.
Самый дорогой проезд — в Челябинске, там за поездку придется отдать 43 рубля при оплате наличными. Второе место с 1 ноября 2025-го займет Екатеринбург, так как проезд подорожает до 42 рублей.
В Тюмени при безналичном расчете билет стоит 35 рублей, а в Челябинске — 37 рублей, такая же стоимость и в Кургане. В Салехарде проезд на общественном транспорте стоит 40 рублей.
Для жителей Екатеринбурга существуют разные варианты экономии, подробнее о них — в отдельном материале URA.RU. Проезд в городе на всех видах общественного транспорта станет дороже с ноября, в мэрии такое решение объяснили экономическими факторами и перенастройкой работы транспорта.
