Где в УрФО самый дешевый проезд в общественном транспорте. Инфографика

Среди регионов УрФО по дороговизне проезда второе место занимает Екатеринбург
Дешевле всего в УрФО проезд стоит в Ханты-Мансийске
Дешевле всего в УрФО проезд стоит в Ханты-Мансийске
Масштабная транспортная реформа в Екатеринбурге

Среди шести субъектов УрФО дешевле всего проезд стоит в Ханты-Мансийске — 34 рубля. Сравнение цен в столицах регионов — в инфографике URA.RU. 

Самый дорогой проезд — в Челябинске, там за поездку придется отдать 43 рубля при оплате наличными. Второе место с 1 ноября 2025-го займет Екатеринбург, так как проезд подорожает до 42 рублей. 

 В Тюмени при безналичном расчете билет стоит 35 рублей, а в Челябинске — 37 рублей, такая же стоимость и в Кургане. В Салехарде проезд на общественном транспорте стоит 40 рублей. 

Для жителей Екатеринбурга существуют разные варианты экономии, подробнее о них — в отдельном материале URA.RU. Проезд в городе на всех видах общественного транспорта станет дороже с ноября, в мэрии такое решение объяснили экономическими факторами и перенастройкой работы транспорта. 

