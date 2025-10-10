Нобелевским лауреатом премии мира в 2025 году стала лидер венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Об этом сообщил Нобелевский комитет в Осло.
«Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо», — сообщили РИА новости. При этом обсуждалось, что премия мира может достаться президенту США Дональду Трампу. Однако эта вероятность составляла всего 3%.
Россия выразила бы одобрение в случае выдвижения президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность поддержать номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии выполнения двух ключевых требований по поддержке Украины.
