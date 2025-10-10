Трамп не получил нобелевскую премию мира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вероятность, что Дональд Трамп получил бы премию мира, составляла 3%
Вероятность, что Дональд Трамп получил бы премию мира, составляла 3% Фото:

Нобелевским лауреатом премии мира в 2025 году стала лидер венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Об этом сообщил Нобелевский комитет в Осло.

«Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо», — сообщили РИА новости. При этом обсуждалось, что премия мира может достаться президенту США Дональду Трампу. Однако эта вероятность составляла всего 3%.

Россия выразила бы одобрение в случае выдвижения президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность поддержать номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии выполнения двух ключевых требований по поддержке Украины. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нобелевским лауреатом премии мира в 2025 году стала лидер венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Об этом сообщил Нобелевский комитет в Осло. «Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо», — сообщили РИА новости. При этом обсуждалось, что премия мира может достаться президенту США Дональду Трампу. Однако эта вероятность составляла всего 3%. Россия выразила бы одобрение в случае выдвижения президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность поддержать номинацию Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при условии выполнения двух ключевых требований по поддержке Украины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...