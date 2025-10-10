Разрыв пенсий в РФ с зарплатами побил антирекорд за 17 лет

В первом полугодии средняя пенсия в России составила 23 тысячи рублей, что меньше четвертой части от среднего заработка. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
«В первой половине 2025 года средняя зарплата россиян достигла 96 тысяч рублей, а пенсия — 23 тысячи. Таким образом, выплаты (включая страховые и государственные) составили лишь 24% от уровня заработка», — пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда пенсия составляла ровно четверть от зарплаты, соотношение сократилось на один процентный пункт. Значение стало минимальным за последние 17 лет.
Снижение доли пенсионных выплат по отношению к средней заработной плате подтверждают в Счетной палате. В июле 2025 года средний размер заработной платы в России достиг приблизительно 99,3 тысячи рублей, в то время как средний размер пенсии составил 23,5 тысячи рублей. Таким образом, соотношение пенсий к заработкам снизилось до 23,7%. Об этом говорится в докладе Счетной палаты. В документе также отмечается, что в мае этот показатель опускался до отметки 23,6%. Это самый низкий уровень с 2008 года, когда доля пенсии к доходам населения также была ниже 25%.
По данным «Известий», исторически минимальные значения соотношения пенсии и зарплаты фиксировались в 2008 году, когда средняя зарплата по стране была на уровне 16 тысяч рублей, а размер пенсионных выплат не превышал четырех тысяч. Эксперты отмечают, что нынешняя тенденция обусловлена ускоренным ростом заработных плат по сравнению с индексированием пенсий.
Ранее эксперты Финансового университета при правительстве России прогнозировали, что при средней зарплате в 105-110 тысяч рублей россияне смогут ежегодно формировать 4,5-4,7 индивидуальных пенсионных баллов. При 35-летнем стаже это обеспечит пенсию в 32 тысячи рублей.
