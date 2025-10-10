Курганский арматурный гигант сменил топ-менеджера в активe из Челябинской области

На предприятии «Литейный центр» из Верхнего Уфалея (Челябинская область), которым владеет курганский арматурный завод «Корвет», произошла смена руководителя. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы промышленности.
«В литейном предприятии „Корвета“ сменили генеральном директора. Вместо Вадима Вещикова пост генерального директора занял Игорь Тарасиков», — сообщил источник. Информация подтверждается в государственном реестре.
Вещиков руководил предприятием с декабря 2021 года. Топ-менеджер Тарасиков ранее владел двумя компаниями в Челябинске и Кировограде. Обе фирмы уже ликвидированы.
Ранее URA.RU писало, что у курганского застройщика «ИСБ-Зауралье», входящего в ГК»География» из Тюмени, сменился генеральный директор. Новым руководителем стал Константин Казаков — один из совладельцев фирмы. На этой должности он сменил другого учредителя — Эдуарда Оганяна.
