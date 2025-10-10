Экс-судья ВС РФ попал в больницу во время процесса по изъятию имущества

Защита бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова заявила о его экстренной госпитализации во время рассмотрения иска Генпрокуратуры об изъятии имущества. Адвокаты просили отложить заседание Останкинского суда Москвы.
«Момотов был госпитализирован, ранее он лично принимал участие в процессе, просим отложить заседание и не рассматривать иск в его отсутствии. Это уважительная причина», — заявил адвокат Никита Филиппов, передает РИА Новости.
Судья отклонила ходатайство защиты, сославшись на преждевременность обращения. Рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-судье Верховного суда продолжается в отсутствие Момотова.
Ранее экс-судья Верховного суда России Виктор Момотов был исключен из состава президиума Совета судей РФ. Ранее его фамилия занимала первую строчку в списке членов президиума на официальном сайте ведомства как председателя органа.
Информация об этом исчезла с интернет-ресурса Совета судей. Изменения в составе президиума произошли на фоне продолжающегося судебного процесса по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества Момотова. Подробнее об этой теме — в материале издания Взгляд.
