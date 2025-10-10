Путин публично поспорил с Пашиняном о товарообороте РФ и Армении

Путин и Пашинян устроили публичный спор о товарообороте на саммите СНГ
Путин и Пашинян устроили публичный спор о товарообороте на саммите СНГ
На саммите СНГ в Душанбе произошел публичный спор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о реальных объемах товарооборота между Россией и Арменией. Диалог лидеров транслировался в эфире телеканала.

«Вот у нас с Арменией. Сколько сейчас товарооборот выскочил?», — спросил Путин Пашиняна. Тот отметил, что четыре миллиарда долларов в 2025 году, а в прошлом году было около девяти миллиардов, транслируется в эфире «России 24».

«Больше. В прошлом году было больше. И в этом году будет больше», — ответил на это Путин. Пашинян согласился: «Ну, может быть». Тогда президент России резюмировал: «Очевидно. Это очевидно просто. Но неважно».

Премьер-министр Армении признал, что рост товарооборота является очевидным фактом. Российский президент настаивал на более значительных показателях экономического сотрудничества между двумя странами.

Ранее Никол Пашинян подчеркивал важность личного доверия и открытого диалога с российским руководством, отмечая конструктивный характер встреч с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным. В сентябре 2025 года лидеры двух стран уже обсуждали ключевые вопросы двусторонних отношений на саммите ШОС, что подтверждает регулярность и значимость контактов между Россией и Арменией.

