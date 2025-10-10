В Курганской больнице скорой медицинской помощи появился новый заместитель главного врача по лечебной работе Илья Климов, который ранее работал в различных медицинских учреждениях Тюменской области. Об этом сообщает депздрав Курганской области в своем tg-канале.
«В Курганской больнице скорой медицинской помощи приступил к работе заместитель главного врача по лечебной работе Климов Илья Викторович. Илья Викторович окончил педиатрический факультет Тюменского государственного медицинской академии в 2008 году. Во время учебы трудился в учреждениях здравоохранения Тюменской области, прошел путь от санитара до фельдшера скорой медицинской помощи», — пишет ведомство.
В 2009 году Климов прошел интернатуру по специальности «Скорая медицинская помощь». С 2021 года занимал руководящие посты — от заведующего филиалом до заместителя главного врача, а теперь продолжит карьеру в Курганской области.
Ранее в медицинских учреждениях Курганской области уже отмечался приток новых специалистов. С начала 2025 года в детскую поликлинику трудоустроились 29 врачей и медработников, а также были приняты новые сотрудники в областной перинатальный центр.
