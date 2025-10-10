Путин: эмоции не должны мешать двигаться вперед

Глава России считает, что эмоции могут мешать принятию важных решений
Президент России Владимир Путин призвал держать эмоции под контролем. Такое заявление он сделал на пресс-конференции.
«Эмоций не обойтись, но их лучше держать в таком состоянии, чтобы они не мешали двигаться вперед», — сказал президент. Сейчас глава государства проводит пресс-конференцию по итогам государственного визита в Душанбе.
