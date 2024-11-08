Axios: Маск был участником беседы Трампа и Зеленского

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подтвердил, что будет продолжать предоставлять Украине доступ к системе Starlink. Это заявление был сделано в ходе телефонного разговора избранного президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, в котором Маск принял участие.
«Телефонный разговор Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в среду преподнес сюрприз: на линии был также Илон Маск», — пишет Axios со ссылкой на свои источники Во время диалога, который продолжался около 25 минут, Трамп выразил свою поддержку Украине.
По информации источников, участие Маска в разговоре указывает на возможную важную роль, которую он может сыграть в будущей администрации Трампа. При этом обсуждение не углублялось в более сложные вопросы, такие как стратегия по урегулированию конфликтов или дальнейшая политическая поддержка Киева со стороны Вашингтона. «Ничто из того, что Зеленский и его помощники услышали от Трампа и его команды в частном порядке, не вызвало беспокойства и ощущения, что Украина будет той, кто заплатит цену», — отметили один из собеседников иностранного издания.
Ранее издание NZZ сообщало, что Украина оказалась под значительным влиянием американского предпринимателя Илона Маска благодаря его проекту спутниковой связи Starlink. На начальном этапе спецоперации Маск активно поддерживал украинского лидера Владимира Зеленского, однако со временем его позиция изменилась. Спустя два года после начала конфликта Маск явно высказывается против дополнительной поддержки Киеву, утверждая, что «у президента РФ Владимира Путина нет никаких шансов на поражение».
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