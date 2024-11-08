08 ноября 2024

В Петербурге мужчина избил лопатой врача из Индии из-за цвета кожи

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Врач стал жертвой нападения на улице
Врач стал жертвой нападения на улице Фото:

В Санкт-Петербурге местный парень напал сзади на врача из Индии и выкрикивал националистические лозунги. Об этом рассказал пострадавший медик.

«Я был в шоке, когда почувствовал удар сзади. Нападавший молодой человек примерно 23 лет выкрикивал националистические лозунги», — передает издание «Фонтанка.ру» слова нейрохирурга из Индии.

Уточняется, что врач успел сбежать от агрессивного человека с лопатой. По словам медика, он смог снять злоумышленника на камеру. Уроженец Индии добавил, что много лет живет в России и всегда чувствовал себя здесь в безопасности. Врач считает, что нападавший является неадекватным человеком.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны в Москве заявил, что в России еще остались последователи идеи национализма. Он добавил, что в стране борются с любыми проявлениями такой идеологии.

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В Санкт-Петербурге местный парень напал сзади на врача из Индии и выкрикивал националистические лозунги. Об этом рассказал пострадавший медик. «Я был в шоке, когда почувствовал удар сзади. Нападавший молодой человек примерно 23 лет выкрикивал националистические лозунги», — передает издание «Фонтанка.ру» слова нейрохирурга из Индии. Уточняется, что врач успел сбежать от агрессивного человека с лопатой. По словам медика, он смог снять злоумышленника на камеру. Уроженец Индии добавил, что много лет живет в России и всегда чувствовал себя здесь в безопасности. Врач считает, что нападавший является неадекватным человеком. Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны в Москве заявил, что в России еще остались последователи идеи национализма. Он добавил, что в стране борются с любыми проявлениями такой идеологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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