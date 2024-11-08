В Петербурге мужчина избил лопатой врача из Индии из-за цвета кожи

В Санкт-Петербурге местный парень напал сзади на врача из Индии и выкрикивал националистические лозунги. Об этом рассказал пострадавший медик.
«Я был в шоке, когда почувствовал удар сзади. Нападавший молодой человек примерно 23 лет выкрикивал националистические лозунги», — передает издание «Фонтанка.ру» слова нейрохирурга из Индии.
Уточняется, что врач успел сбежать от агрессивного человека с лопатой. По словам медика, он смог снять злоумышленника на камеру. Уроженец Индии добавил, что много лет живет в России и всегда чувствовал себя здесь в безопасности. Врач считает, что нападавший является неадекватным человеком.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны в Москве заявил, что в России еще остались последователи идеи национализма. Он добавил, что в стране борются с любыми проявлениями такой идеологии.
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