Путин признал, что в России есть националисты

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил, что в России борются с национализмом Фото:

В России есть последователи идеи национализма. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны в Москве.

«Они (националисты — прим. URA.RU) есть и в России», — сказал Путин. Трансляция его выступления велась в telegram-канале «ТАСС LIVE». Президент отметил, что в стране борются с любыми проявлениями такой идеологии. «Мы не возводим это в ранг национальной политики», — подчеркнул Путин.

Ранее российские власти неоднократно обвиняли в национализме Украину. О том, что эта идеология стала частью украинской политики в ходе своего выступления сказал и сам Путин.

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В России есть последователи идеи национализма. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны в Москве. «Они (националисты — прим. URA.RU) есть и в России», — сказал Путин. Трансляция его выступления велась в telegram-канале «ТАСС LIVE». Президент отметил, что в стране борются с любыми проявлениями такой идеологии. «Мы не возводим это в ранг национальной политики», — подчеркнул Путин. Ранее российские власти неоднократно обвиняли в национализме Украину. О том, что эта идеология стала частью украинской политики в ходе своего выступления сказал и сам Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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