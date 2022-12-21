Путин признал, что в России есть националисты

Владимир Путин отметил, что в России борются с национализмом
В России есть последователи идеи национализма. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны в Москве.
«Они (националисты — прим. URA.RU) есть и в России», — сказал Путин. Трансляция его выступления велась в telegram-канале «ТАСС LIVE». Президент отметил, что в стране борются с любыми проявлениями такой идеологии. «Мы не возводим это в ранг национальной политики», — подчеркнул Путин.
Ранее российские власти неоднократно обвиняли в национализме Украину. О том, что эта идеология стала частью украинской политики в ходе своего выступления сказал и сам Путин.
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