Путин признал, что в России есть националисты

21 декабря 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что в России борются с национализмом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России есть последователи идеи национализма. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны в Москве. «Они (националисты — прим. URA.RU) есть и в России», — сказал Путин. Трансляция его выступления велась в telegram-канале «ТАСС LIVE». Президент отметил, что в стране борются с любыми проявлениями такой идеологии. «Мы не возводим это в ранг национальной политики», — подчеркнул Путин. Ранее российские власти неоднократно обвиняли в национализме Украину. О том, что эта идеология стала частью украинской политики в ходе своего выступления сказал и сам Путин.

В России есть последователи идеи национализма. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны в Москве. «Они (националисты — прим. URA.RU) есть и в России», — сказал Путин. Трансляция его выступления велась в telegram-канале «ТАСС LIVE». Президент отметил, что в стране борются с любыми проявлениями такой идеологии. «Мы не возводим это в ранг национальной политики», — подчеркнул Путин. Ранее российские власти неоднократно обвиняли в национализме Украину. О том, что эта идеология стала частью украинской политики в ходе своего выступления сказал и сам Путин.