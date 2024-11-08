Курганский рыбак поймал большую щуку на реке Тобол. Для этого в первый мороз пришлось долбить лед на водоеме. Об этом любитель рыбалки рассказал в соцсети.
«Река Тобол замерзла частично на утреннем морозе в -15 градусов. Выпили 4,5 литра чая, побросали силикон в воду. А в результате поймали огромную щуку», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Ранее житель Кургана выловил на реке Тобол большого налима. Однако не успел горожанин порадоваться удаче, как обнаружил пропажу улова. Оказалось, что рыбу «подрезал» пожилой коллега по рыбалке.
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