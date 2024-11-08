08 ноября 2024

ГАИ предупредила курганских водителей об опасных дорожных условиях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ГАИ рекомендует водителям соблюдать осторожность в дороге
ГАИ рекомендует водителям соблюдать осторожность в дороге Фото:

В Курганской области 9 ноября ожидается дождь и мокрый снег, дорожные условия могут быть опасными для водителей. Об этом предупредила Госавтоинспекция МВД России в регионе.

«На территории области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Ожидаются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также перепады температуры. ГАИ призывает водителей не выезжать без особой надобности за пределы населенных пунктов», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте».

Если поездку невозможно отложить, за рулем следует быть предельно осторожными, рекомендует водителям ГАИ. Важно соблюдать дистанцию на дорогах, отметили в полиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области 9 ноября ожидается дождь и мокрый снег, дорожные условия могут быть опасными для водителей. Об этом предупредила Госавтоинспекция МВД России в регионе. «На территории области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Ожидаются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также перепады температуры. ГАИ призывает водителей не выезжать без особой надобности за пределы населенных пунктов», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте». Если поездку невозможно отложить, за рулем следует быть предельно осторожными, рекомендует водителям ГАИ. Важно соблюдать дистанцию на дорогах, отметили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...