ГАИ предупредила курганских водителей об опасных дорожных условиях

В Курганской области 9 ноября ожидается дождь и мокрый снег, дорожные условия могут быть опасными для водителей. Об этом предупредила Госавтоинспекция МВД России в регионе.
«На территории области прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Ожидаются смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, а также перепады температуры. ГАИ призывает водителей не выезжать без особой надобности за пределы населенных пунктов», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте».
Если поездку невозможно отложить, за рулем следует быть предельно осторожными, рекомендует водителям ГАИ. Важно соблюдать дистанцию на дорогах, отметили в полиции.
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