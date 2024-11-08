08 ноября 2024

Курганский профессор рассказал, как врачи помогли пострадавшим в Спитаке в 1988 году

Курганские врачи снизили количество ампутаций пострадавшим в Спитаке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бригада врачей медцентра Илизарова помогала пострадавшим от землетрясения в Спитаке
Бригада врачей медцентра Илизарова помогала пострадавшим от землетрясения в Спитаке Фото:

Врачи курганского медицинского центра имени Илизарова помогли сократить количество ампутаций пострадавшим при катастрофическом землетрясении в Спитаке (Армения), произошедшем в декабре 1988 года. Об этом рассказал почетный профессор медцентра, доцент медицинских наук Иван Мартель.

«Группа наших специалистов участвовала в оказании помощи при землетрясении в Спитаке. Здесь метод Илизарова проявил себя с лучшей стороны, и, после приезда и работы нашей бригады, позволил сократить количество ампутаций конечностей пострадавшим», — рассказал Мартель в видео, опубликованном в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте».

В декабре 1988 года в Армении произошло катастрофическое землетрясение. Подземные толчки за полминуты практически уничтожили город Спитак и нанесли сильнейшие разрушения городам Степанаван, Кировакан (нынче Ванадзор) и Ленинакан (нынче Гюмри). В эпицентре землетрясения — Спитаке — его сила достигла 10 баллов по 12-балльной шкале. По официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч остались инвалидами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачи курганского медицинского центра имени Илизарова помогли сократить количество ампутаций пострадавшим при катастрофическом землетрясении в Спитаке (Армения), произошедшем в декабре 1988 года. Об этом рассказал почетный профессор медцентра, доцент медицинских наук Иван Мартель. «Группа наших специалистов участвовала в оказании помощи при землетрясении в Спитаке. Здесь метод Илизарова проявил себя с лучшей стороны, и, после приезда и работы нашей бригады, позволил сократить количество ампутаций конечностей пострадавшим», — рассказал Мартель в видео, опубликованном в группе медцентра в соцсети «ВКонтакте». В декабре 1988 года в Армении произошло катастрофическое землетрясение. Подземные толчки за полминуты практически уничтожили город Спитак и нанесли сильнейшие разрушения городам Степанаван, Кировакан (нынче Ванадзор) и Ленинакан (нынче Гюмри). В эпицентре землетрясения — Спитаке — его сила достигла 10 баллов по 12-балльной шкале. По официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч остались инвалидами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...