Фильм «Веном 3» сняли с проката в курганских кинотеатрах

Фильм сняли с проката в курганских кинотеатрах
В кинотеатрах Кургана сняли с проката фильм «Веном 3». Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
«Хотели сходить на „Венома“ — на сайтах его нет, билетов тоже. Позвонили в Ultra Cinema, там сказали, что фильм снят с проката», — рассказал журналист.
«Веном 3» также перестали показывать и в кинотеатре «Пушка». Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться до Ultra Cinema, где ему ответили, что не располагают информацией о причинах снятия фильма с проката.
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