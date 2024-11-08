08 ноября 2024

Фильм «Веном 3» сняли с проката в курганских кинотеатрах

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фильм сняли с проката в курганских кинотеатрах
Фильм сняли с проката в курганских кинотеатрах Фото:

В кинотеатрах Кургана сняли с проката фильм «Веном 3». Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«Хотели сходить на „Венома“ — на сайтах его нет, билетов тоже. Позвонили в Ultra Cinema, там сказали, что фильм снят с проката», — рассказал журналист.

«Веном 3» также перестали показывать и в кинотеатре «Пушка». Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться до Ultra Cinema, где ему ответили, что не располагают информацией о причинах снятия фильма с проката.

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В кинотеатрах Кургана сняли с проката фильм «Веном 3». Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Хотели сходить на „Венома“ — на сайтах его нет, билетов тоже. Позвонили в Ultra Cinema, там сказали, что фильм снят с проката», — рассказал журналист. «Веном 3» также перестали показывать и в кинотеатре «Пушка». Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться до Ultra Cinema, где ему ответили, что не располагают информацией о причинах снятия фильма с проката.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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