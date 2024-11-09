Террористы в Мали подтвердили связи с Украиной

На севере Мали террористические группировки подтвердили факт своего сотрудничества с Украиной. Об этом сообщил глава МИД Мали Абдулайе Диоп.
«Недавно некоторые террористы на севере Мали также подтвердили свое сотрудничество с Украиной. Это вызывает у нас серьезную обеспокоенность», — передает ТАСС слова министра. Диоп сделал такое заявление в ходе первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.
Он добавил, что Украина поддерживает террористические группировки для дестабилизации Африки. По его словам, Мали, Буркина-Фасо и Нигер направили обращение в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом к Украине взять на себя ответственность.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал доказанным фактом работу Украины с террористами в Мали, передает RT. По его словам, украинская сторона ведет сотрудничество с террористическими группировками, борющимися с законным правительством Мали. Он также отметил, что Украина поддерживает связь с террористами и в других государствах, включая Сирию.
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